Neste sábado, a Fórmula 1 definiu o grid de largada para o primeiro GP de Miami de sua história. E em uma disputa acirrada pela pole position entre os pilotos de Ferrari e Red Bull, quem levou a melhor foi Charles Leclerc, em dobradinha italiana com Carlos Sainz em segundo e Max Verstappen em terceiro.

Completam o top 10 para o grid do domingo: Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Lando Norris, Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

Antes mesmo do início da classificação, a Alpine já havia confirmado que Esteban Ocon não participaria da sessão. Sua forte batida no TL3 levou a danos no chassi, e não haveria tempo suficiente para a troca.

Q1

Devido às várias bandeiras vermelhas e amarelas que já haviam acontecido ao longo do fim de semana, ninguém perdeu tempo nos boxes e logo a pista estava cheia, com todos usando pneus macios.

Na metade do Q1, Verstappen liderava com 01min30s235, ainda acima do melhor tempo do fim de semana, 01min29s938, feito por Russell no TL2. Pérez era o segundo, a 0s543, com Russell, Sainz e Zhou fechando os cinco primeiros. Já Hamilton acumulava erros que o jogavam na parte final da classificação.

No final, foi Leclerc quem voou para terminar na frente, com 01min29s474, 0s372 à frente de Verstappen. Pérez foi o terceiro, a 0s581 do monegasco e Sainz e Hamilton em quinto.

Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 19º: Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Alex Albon e Nicholas Latifi. Lembrando que, por não participar da classificação, Esteban Ocon já largaria em 20º.

Q2

Assim como no Q2, os pneus macios dominaram as escolhas, mas o início não foi dos mais movimentados com apenas cinco pilotos marcando tempo nos cinco minutos iniciais. E de cara Verstappen voou, marcando 01min29s202, colocando meio segundo em cima de Pérez, Sainz e Leclerc.

No final, foi Leclerc quem terminou na frente com 01min29s130, 0s072 à frente de Verstappen. Norris surpreendeu ao colocar a McLaren em terceiro, a 0s504, com Pérez em quarto e Sainz em quinto. Completaram o top 10: Bottas, Hamilton, Stroll, Tsunoda e Gasly.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11ª a 15º no grid de largada do domingo: Fernando Alonso, George Russell, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher.

Q3

Logo de cara, Leclerc, Sainz e Verstappen protagonizaram uma bela disputa pela pole provisória, com o atual campeão sendo o mais rápido, com 01min28s991, apenas 0s064 e 0s080 à frente do monegasco e do espanhol, respectivamente.

No final, quem levou a melhor e ficou com a pole position foi Charles Leclerc, que marcou 01min28s796, tendo Carlos Sainz em segundo e Max Verstappen em terceiro. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Lando Norris, Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

A Fórmula 1 volta à pista de Miami no domingo para o GP de Miami, quinta etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 16h30, horário de Brasília, com transmissão da Band. E não esqueça: logo após a bandeira quadriculada, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa da corrida. Não perca!

