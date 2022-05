Carregar reprodutor de áudio

A batalha entre Ferrari e Red Bull foi boa mas, no final das contas, foi o time italiano quem se deu melhor neste sábado. Charles Leclerc e Carlos Sainz saem na frente no GP de Miami de Fórmula 1, superando Max Verstappen e Sergio Pérez.

Apesar da Red Bull ter sido taxada inicialmente como favorita para a pole, nem Verstappen nem Pérez tiveram um Q3 ideal, abrindo a chance para a Ferrari dar o importante pulo na disputa.

Lewis Hamilton conseguiu superar George Russell neste sábado. Enquanto o novato da Mercedes caiu no Q2, o heptacampeão avançou para o Q3, terminando em sexto, atrás do seu ex-companheiro de equipe Valtteri Bottas.

Veja abaixo o grid de largada para o GP de Miami:

F1 AO VIVO: Merc LUTA por reação, RBR enfrenta PROBLEMAS do TL2 e Ferrari mantém favoritismo | Q4

PODCAST - Russell surpreende e lidera em Miami; Verstappen com problemas e Sainz bate

