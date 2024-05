F1: Leclerc inicia fim de semana na frente e lidera TL1 em Ímola

A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o fim de semana do GP da Emilia Romagna, sétima etapa da temporada de 2024, com o primeiro treino livre.

Charles Leclerc foi o mais rápido, cravando 1mi16s990, sendo o único a estar abaixo do patamar de 1min17s.

George Russell foi o segundo colocado, ficando a 0s104 do monegasco. Carlos Sainz foi o terceiro, a 0s130 de seu companheiro de equipe.

Sergio Pérez foi a melhor Red Bull da sessão, na quarta colocação, à frente de Max Verstappen, que reclamou bastante do comportamento do carro na parte final do treino.

O Treino

A sessão de uma hora começou com todos indo para a pista e boa parte do grid já fazendo voltas rápidas. A dupla da Mercedes começou bem com Russell marcando 1min19s704, utilizando pneus médios, cinco milésimos mais rápido que Hamilton.

Após um pequeno revezamento na ponta, Verstappen assumiu a P1 com 1min18s606, oito milésimos mais rápido que Pérez. Com carro 100% atualizado, Piastri ocupava a terceira colocação, com 12 minutos de sessão.

Mas também foi por pouco tempo, já que Russell retomou a ponta, com 1min17s909.

Com 1/4 de sessão, Oliver Bearman, que esteve no lugar de Kevin Magnussen, ocupava o 10º posto.

Faltando 40 minutos, Alex Albon viu sua Williams simplesmente parar na Acque Minerali, trazendo assim a bandeira vermelha, para a retirada de seu carro.

O treino foi retomado sete minutos depois. Leclerc recomeçou muito bem ao cravar 1min17s438, com pneus macios. Na sequência, Sainz ficou à frente com 1min17s 120.Faltando 25 minutos, Russell voltou à ponta, com 1min17s094.

O troco veio na sequência, com Leclerc retomando o comando com 1min16s990. Em outro ponto da pista, Hamilton rodava, mas sem gravidade.

Após um período nos boxes, a dupla da Red Bull retornou à pista com 15 minutos para o final. Pérez foi ao quarto lugar e Verstappen à quinta posição. O holandês reclamava bastante sobre a aderência que não tinha, bem como o equilíbrio do carro. Em suas últimas tentativas, ele chegou a 'passear' na brita na curva 11.

E nada mudou de maneira significativa no final. Leclerc terminou à frente, com Russell e Sainz logo atrás.

Ainda nesta sexta-feira acontece o segundo treino livre, ao meio-dia, horário de Brasília.

Resultados

