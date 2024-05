A Red Bull revelou a extensão de seu primeiro grande pacote de atualizações de 2024 para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, em Ímola.

A primeira corrida europeia da temporada é tradicionalmente um local popular para introduzir um primeiro conjunto de atualizações de carros, uma vez que ocorre dois meses após o início da temporada e é logisticamente mais fácil para enviar peças.

A Red Bull foi o principal destaque da folha de envio de atualizações emitida pela FIA, trazendo uma série de novas peças para o RB20 que Max Verstappen conquistou quatro vitórias até agora este ano.

O componente aerodinâmico mais importante desta geração de automóveis, o assoalho, é uma área que foi revista. A Red Bull baixou a superfície superior do piso principal para melhorar o fluxo de ar e aumentar os níveis de downforce. Também reperfilou a parte dianteira da borda do piso para extrair mais carga.

Na frente do carro, o RB20 apresenta uma asa dianteira totalmente nova. A borda principal da placa final foi reposicionada para melhorar a estabilidade de guinada nas curvas. O terceiro e o quarto flaps da asa dianteira agora têm um comprimento maior para gerar mais downforce.

Para acomodar esses ajustes de flap, a Red Bull teve que modificar sua área do bico e também revisou as carenagens para otimizar o fluxo de ar.

Na traseira do carro, a carenagem ao redor das rodas traseiras foi revisada para melhorar o resfriamento. A Red Bull redesenhou os winglets na saída dos dutos de freio para torná-los mais eficientes.

A atualização da Red Bull chega uma corrida depois do grande pacote da McLaren em Miami, que a equipe de Woking também havia planejado para Ímola, mas que conseguiu antecipar.

As atualizações da McLaren ajudaram Lando Norris a conquistar sua primeira vitória em Miami e, embora tenha recebido uma posição na pista por meio de um safety car oportuno, o britânico ainda exibiu boa velocidade com pneus médios e duros para derrotar Verstappen.

Muita atenção será dada para saber se a Red Bull pode ou não restaurar a diferença considerável que desfrutava antes de Miami com seu carro atualizado e confirmar que a temporada europeia será normal para a força dominante da F1.

Em outros lugares, Ferrari, Mercedes e Aston Martin estão entre as outras equipes que introduziram um número significativo de atualizações.

As atualizações da Ferrari apareceram pela primeira vez em um dia de filmagem em Fiorano e incluem vários elementos diferentes, incluindo assoalho, ambas as asas, difusor e tampa do motor.

A Mercedes se concentrou em um conjunto aprimorado de piso e asa traseira, enquanto a Aston Martin também enviou um pacote abrangente que apresenta um redesenho menor do piso, uma nova asa dianteira e um difusor.

A McLaren deu continuidade à sua atualização de Miami, que agora também estará disponível para Oscar Piastri, com uma asa traseira mais eficiente, à medida que continua sua busca para melhorar a eficiência aerodinâmica.

Conforme explicado pelo chefe da Williams, James Vowles, nesta quinta-feira, a equipe de Grove enviou um assoalho geometricamente idêntico, mas mais leve, para reduzir o excesso de peso do FW46.

