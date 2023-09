A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP de Singapura. E em um primeiro treino livre em meio a uma quente tarde no circuito de Marina Bay, Charles Leclerc foi o mais rápido em uma dobradinha da Ferrari, apenas 0s078 à frente de Carlos Sainz.

Completaram o top 10: Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.

Por se tratar de uma sessão vespertina, em um horário diferente do quali e da corrida, o começo da sessão foi marcado pelo uso dos pneus duros e médios, conservando os compostos macios.

Após os 15 minutos iniciais, Leclerc liderava com 01min35s683 de pneus duros, apenas 0s009 à frente de Norris de médios, com Sainz, Verstappen, Pérez e Hamilton completando os seis primeiros, enquanto Alonso e Russell eram 13º e 14º.

Com a pista melhorando, os tempos começaram a cair e, com 30 minutos ainda no relógio, era Norris quem ocupava a ponta com 01min34s776, 0s229 à frente de Russell, com Leclerc, Ocon e Pérez completando o top 5, enquanto Hamilton, Sainz e Verstappen vinham na sequência.

Pouco depois, quando os pilotos começavam a sair dos boxes com os pneus macios, uma rápida bandeira amarela por um motivo inusitado: um lagarto atravessando a pista. Pelo rádio, Verstappen e seu engenheiro brincaram com o episódio relembrando um caso similar de 2016: "Filho do Godzilla". O episódio se repetiu mais duas vezes durante a sessão.

Quando a sessão entrava em seus 15 minutos finais, a Ferrari fazia 1-2 com Leclerc na ponta com 01min33s350, 0s078 à frente de Sainz. Verstappen, Norris, Hamilton, Russell e Pérez vinham na sequência.

No final, a ponta se manteve inalterada, com os pilotos usando os últimos minutos para simulações de corrida. Com isso, Charles Leclerc foi o mais rápido da sessão, apenas 0s078 à frente de Carlos Sainz. Completaram o top 10: Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.

A Fórmula 1 volta à pista de Marina Bay ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP de Singapura. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E já anote aí! Assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com um balanço do primeiro dia de atividades. Não perca!

FERRARI DOMINA SINGAPURA na 6ª e Mercedes ADMITE CONTESTAR Abu Dhabi-21 por causa de Massa-2008 | F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: