A Fórmula 1 encerrou os treinos livres com a última sessão na manhã deste sábado em Silverstone. Em uma prática livre sem grandes emoções, mesmo com a chegada da chuva, Charles Leclerc liderou, tendo um surpreendente Alex Albon em segundo. Max Verstappen foi apenas o oitavo colocado.

O treino

No início da sessão, Max Verstappen e as duas Ferraris trocaram bastante de posição para ver que ficava com a liderança da sessão. Simulando voltas de classificação e com uma salada mista de pneus, os pilotos cumpriam suas voltas de forma protocolar, sem grandes 'acontecimentos'.

Lando Norris estava saindo dos boxes, quando no fim do pit lane, parou seu carro de forma inexplicável. Com problemas no carro, Zhou foi o único a não sair da garagem, com problemas no MGU-H.

Com 15 minutos, a Mercedes que ainda estava meio tímida e com Lewis Hamilton apresentando bastante dificuldade em guiar seu W14 conseguiu encontrar uma volta de 1m27s948 dando um suspiro de esperança para a equipe de Brackley.

Ao completar 30 minutos no relógio, a sessão estava dividida entre os pilotos que estavam fazendo simulação de corrida e simulação de classificação. Leclerc liderava com xxx sendo seguido por Alex Albon em mais um bom treino livre da Williams, com Fernando Alonso, Pierre Gasly e Lewis Hamilton logo atrás.

A chuva, que caiu durante a Fórmula 3 começou a dar 'as caras', deixando as condições da pista cada vez mais molhadas. Por conta disso, os pilotos retornaram à garagem para entender melhor as condições e ver se valia ou não a pena retornar para o traçado.

Diferentemente da grande maioria, Leclerc pediu ao engenheiro para ficar na pista com as condições molhadas para ver como o carro reagia.

Na reta final da sessão, o cenário deu uma mudada. Com 5 minutos restantes no cronômetro, os pilotos foram para pista que estava bem molhada para fazer voltas rápidas dentro das condições molhadas de pista imaginando que durante o quali encontrarão o mesmo cenário. Porém, os tempos feitos em traçado seco não foram batidos.

Com isso, Leclerc garantiu a liderança do TL2 com o tempo de 1min27s419, com Alex Albon logo atrás, surpreendendo novamente. Fernando Alonso fez sua primeira aparição no top 3 neste fim de semana, sendo seguido por Gasly e Hamilton.

Carlos Sainz, Logan Sargeant, Max Verstappen, George Russell e YukiTsunoda completaram o Top 10.

A Fórmula 1 volta a ativa às 11h, com a classificação, que você poderá acompanhar na Band, Bandsports e F1TV Pro.

​