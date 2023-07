Hamilton afirma: há algo "errado" com Mercedes F1 em Silverstone

Heptacampeão da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton acredita que sua incapacidade de obter ganhos de tempo com pneus macios nos treinos desta sexta-feira mostra que algo está "errado" com sua Mercedes para o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, na Inglaterra.

O veterano e seu compatriota e companheiro de equipe, George Russell, fizeram um programa diferente das outras equipes no primeiro dia de ação, evitando usar o pneu macio no primeiro treino livre.

No entanto, depois de optarem pelo composto mais macio à tarde, nenhum dos pilotos conseguiu dar um grande passo à frente no que tange a tempo de volta, o que os deixou confusos sobre o que está acontecendo. Hamilton terminou em 15º no TL2, com Russell três posições à frente, em 12º.

Refletindo sobre seu dia, Hamilton disse: "Estamos 'lutando' contra a mesma coisa na maior parte do tempo. É um carro difícil de pilotar. Não importa o que façamos para ajustar o carro, ele continua sendo difícil".

"Em uma única volta, não senti nenhuma melhora entre os pneus, o que mostra que algo está errado. Estamos perdendo alguma coisa. No long run, não pareceu tão ruim, então isso é pelo menos um ponto positivo."

Mas Hamilton diz que nem mesmo o ritmo de corrida ficou claro, porque ele sentiu que o pace aumentou no final de sua sessão. "Não me senti muito bem, para ser sincero, mas deve ter sido pior para os outros, porque eles não eram tão rápidos ou tinham mais degradação", explicou.

"A última parte da minha simulação estava começando a parecer mais consistente, por algum motivo. Pode ter sido o vento, pode ter sido o equilíbrio, ou eu estar me acostumando com o equilíbrio."

"Essa pista representa realmente uma tentativa de pesar a balança durante todo o percurso e fazer concessões aqui e ali. É um vai e vem, você nunca pode simplesmente pilotar. Portanto, é uma boa batalha."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell disse que não havia uma explicação óbvia para o que havia acontecido e afirmou que seria necessária uma análise mais profunda antes das atividades de sábado. "Definitivamente, não foi a nossa melhor sexta-feira", disse ele.

"As condições [climáticas] devem estar diferentes, mas temos de descobrir o que aconteceu, porque o ritmo e o TL1 estavam razoavelmente bons com o pneu médio. Achamos que estaríamos lá em cima com o macio. Mas no TL2 não chegamos a lugar algum. Temos de entender", completou Russell, que foi recentemente recebeu o prêmio de piloto britânico de 2022, superando Hamilton. Lewis, por sua vez, confia no reserva alemão Schumacher: "Mick trabalhará no simulador. Vamos ver."

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha de F1, que também contará com as etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band / Bandsports Corrida Domingo 11h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 11h05 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h55 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h45 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h10 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h20 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h20 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

