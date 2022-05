F1: Leclerc lidera TL3 para o GP da Espanha com Verstappen em 2º

Carregar reprodutor de áudio

Em meio ao forte calor de Barcelona, Charles Leclerc liderou o terceiro e último treino livre para o GP da Espanha de Fórmula 1, antes da classificação de logo mais. Mesmo assim, o piloto da Ferrari não marcou o melhor tempo do fim de semana até aqui, que pertence a ele mesmo, enquanto Max Verstappen e George Russell foram segundo e terceiro.

Completaram os dez primeiros: Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Lando Norris, Kevin Magnussen, Vatteri Bottas e Esteban Ocon.

Na sexta-feira, Leclerc colocou a Ferrari na ponta nas duas sessões de treino livre, tendo como melhor tempo do fim de semana até então 01min19s670, tendo na sua cola as duas Mercedes, com Russell à frente de Hamilton, enquanto Sainz foi o quarto e Verstappen o quinto.

Diferentemente da sexta, um início de sessão mais lento, com poucos carros indo à pista nos primeiros minutos. Enquanto isso, na AlphaTauri, as dores de cabeça começaram cedo. A equipe italiana ia liberar Gasly com quatro minutos de sessão, mas foi forçada a manter o carro nos boxes por conta da fumaça que começou a sair da parte traseira.

Com as equipes buscando evitar ao máximo o forte calor do início da tarde em Barcelona, apenas seis pilotos chegaram a marcar tempos nos 15 primeiros minutos. Bottas liderava com 01min21s326, quase meio segundo à frente de Alonso, seguido de Magnussen, Norris, Tsunoda e Schumacher.

E esse forte calor já trazia outros problemas. Schumacher precisou voltar aos boxes rapidamente devido a um incêndio em seu freio traseiro direito.

Os ponteiros começaram a sair dos boxes próximo da marca de 40 minutos para o fim, já calçados de pneus macios, o que mudou a cara da sessão.

Com metade do TL3 transcorrido, a liderança era de Leclerc, com 01min20s278, tendo Verstappen em segundo com quase dois décimos de diferença. O holandês reclamava de problemas com o carro nas curvas de baixa. Sainz, Pérez e Russell completavam os cinco primeiros. Já Hamilton era o oitavo, mas reclamava com a equipe que não conseguia acionar o DRS.

A 15 minutos do fim, Leclerc se mantinha na ponta com 01min19s772, ainda um décimo acima de sua melhor marca da sexta. Russell se colocava em segundo a 0s148, enquanto Sainz, Verstappen e Pérez completavam o top 5, com Hamilton em oitavo.

No final, Charles Leclerc se manteve na ponta com 01min19s772, garantindo a liderança em todos os treinos livres do fim de semana. Ele ficou 0s072 à frente de Max Verstappen, enquanto George Russell foi o terceiro, a 0s148

Completaram os dez primeiros: Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Lando Norris, Kevin Magnussen, Vatteri Bottas e Esteban Ocon.

A Fórmula 1 volta à pista de Barcelona ainda neste sábado para a classificação, que define o grid de largada para o GP da Espanha, sexta etapa da temporada 2021. A sessão acontece a partir das 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro.

E já anote aí: assim que tivermos a definição do pole position, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com a participação do piloto André Negrão, que lidera atualmente o Campeonato Mundial de Endurance com a Alpine, e do jornalista Daniel Balsa. Não perca!

SEXTA-LIVRE: LECLERC abre trabalhos na frente na Espanha; Mercedes RESPIRA e VERSTAPPEN só o 5º

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #178: Será o fim da linha para Vettel e Alonso na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: