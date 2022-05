Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari foi forçada a trocar o chassi do carro de Fórmula 1 de Carlos Sainz antes do GP da Espanha devido a um problema no sistema de combustível que surgiu na sexta-feira (20).

Antes de seu fim de semana de GP em casa, Sainz terminou em segundo no primeiro treino livre na sexta-feira, antes de terminar em quarto no TL2.

Mas a Ferrari agora revelou que um problema no sistema de combustível do carro de Sainz a levou a fazer uma mudança de chassi.

A troca foi relatada pelo delegado técnico da FIA, Jo Bauer, em sua atualização mais recente na manhã de sábado, confirmando que o formulário de declaração de inspeção técnica para o carro foi preenchido após a troca do chassi.

A Ferrari posteriormente confirmou que isso aconteceu “devido a um problema no sistema de combustível”. Não há penalidade ou sanção para a mudança de chassi.

A Scuderia estreou uma série de atualizações para seu F1-75 na sexta-feira em Barcelona, que Sainz sentiu que “definitivamente tinha potencial”, já que a equipe procurava voltar à disputa contra a Red Bull na frente do pelotão.

“Vimos algumas mudanças no comportamento do carro, o que é bom quando você traz atualizações, porque você quer ver algumas mudanças reais”, disse Sainz.

“Então, sim, [estou] feliz em vê-los trabalhando e feliz em vê-los atuando. Ao mesmo tempo, acho que não demos os passos certos no TL2 e nos tornamos um pouco mais lentos."

“Sabemos que direção não seguir e precisamos voltar ao sentimento que tive no TL1 de que estava melhor.”

Apesar de liderar o TL2, Leclerc revelou que seus pneus estavam com problemas. O monegasco disse após o TL2 que esperava que a Ferrari pudesse “encontrar um pouco de ritmo para amanhã” e que “no momento, não somos fortes no ritmo de corrida”.

Sainz não é o único piloto que passou por uma mudança de chassi no sábado.

A McLaren foi forçada a trocar a célula de sobrevivência do carro de Lando Norris como resultado de um dano encontrado pela equipe na parte de baixo do carro.

A FIA também confirmou que Ferrari e McLaren quebraram o toque de recolher para completar a mudança, cada uma usando a primeira das duas exceções da temporada.

