A chuva que era prevista para todo o fim de semana finalmente deu as caras no sábado e, com isso, tivemos um terceiro treino livre para o GP de Singapura de Fórmula 1 reduzido. Em uma sessão de apenas 30 de duração, Charles Leclerc foi o mais rápido, à frente de Max Verstappen e Carlos Sainz.

Completaram o top 10: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, George Russell e Daniel Ricciardo.

A sessão estava prevista para começar às 7h, horário de Brasília e, apesar da regressiva ter sido iniciada exatamente neste momento, a forte chuva e a grande quantidade de água na pista forçaram a direção de prova a manter a saída dos boxes fechada.

Aos poucos, a chuva foi diminuindo e o safety car fez algumas saídas para avaliar as condições da pista antes de acionar a bandeira verde, declarando o início oficial do treino com 30 ainda no relógio.

Mesmo com a previsão de chuva para o domingo após uma sexta-feira de pista seca, os pilotos ainda demoraram um pouco para sair dos boxes, com Gasly sendo o primeiro a arriscar os pneus de chuva extrema, com 26 minutos para o fim do TL3.

Com a pista ainda bem molhada, a primeira volta rápida do dia foi 02min09s894 de Gasly, bem mais alto que o 01min42s587 feito por Sainz no TL2 da sexta-feira. Mas a tentativa do francês da AlphaTauri incentivou outros pilotos a saírem dos boxes, com alguns inclusive acreditando que logo seria o momento para a troca dos pneus azuis pelos intermediários, de faixa verde.

E isso não demorou para acontecer, com Verstappen saindo dos boxes com pneus intermediários a 20 minutos do fim. Neste momento, apenas sete pilotos já haviam marcado voltas, com Norris melhorando o tempo de Gasly para 02min09s42, seguido do francês da AlphaTauri, Ricciardo, Schumacher e Magnussen.

A 10 minutos do fim, apenas cinco pilotos ainda não tinham tempos marcados e os intermediários viraram os pneus da vez. Verstappen liderava com 02min02s098, 0s060 à frente de Sainz, com Gasly, Pérez e Ricciardo fechando o top 5.

No final, deu Charles Leclerc. O monegasco terminou à frente ao marcar 01min57s782, com Max Verstappen em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Completaram o top 10: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, George Russell e Daniel Ricciardo.

A Fórmula 1 volta à pista de Singapura ainda neste sábado para a classificação, que define o grid de largada para o GP deste domingo. A sessão acontece a partir das 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e do Bandsports.

E já anote aí: assim que acabar o quali, tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do sábado e projeção da corrida do domingo. Não perca!

