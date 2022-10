Carregar reprodutor de áudio

Os rivais acreditam que duas equipes da Fórmula 1, Red Bull e Aston Martin, gastaram mais do que o limite de custo permitido de US$145 milhões no ano passado. O primeiro é supostamente um caso mais sério, dados os números mais altos que dizem estar envolvidos, sem mencionar o fato de Max Verstappen ter vencido o campeonato mundial pela Red Bull.

Não houve confirmação de nenhuma violação da FIA e, de fato, na noite de sexta-feira, houve uma declaração concisa do corpo diretivo em resposta ao crescente debate sobre o assunto.

“A FIA está atualmente finalizando a avaliação dos dados financeiros de 2021 enviados por todas as equipes de F1”, dizia. “Supostas violações dos regulamentos financeiros, se houver, serão tratadas de acordo com o processo formal estabelecido nos regulamentos.

“A FIA observa especulações e conjecturas significativas e infundadas em relação a este assunto e reitera que a avaliação está em andamento e o devido processo será seguido sem considerar qualquer discussão externa”.

Na verdade, foi o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, marcando as equipes que pedem penalidades duras dizendo algo como: 'Sabemos o que estamos fazendo, deixe-nos seguir em frente.'

Devemos saber mais nos próximos dias. As equipes que gastarem abaixo do limite receberão um certificado de conformidade, enquanto as que não passarem enfrentarão as consequências, começando com uma audiência formal.

Não se engane, esta é uma grande história, e é vista por alguns como um grande teste para a liderança de Ben Sulayem.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Os rivais estão convencidos de que qualquer pessoa que gastasse mais do que o limite teria ganhado uma clara vantagem não apenas em 2021, mas também ao se preparar para os novos regulamentos de 2022 e que os benefícios se estenderiam até 2023.

E pode-se especular que uma equipe que gastou demais em 2021 deve fazer o mesmo em 2022 se estiver seguindo uma filosofia ou interpretação específica dos regulamentos.

“Você precisa imaginar que tem um pool de US$ 140 milhões”, observou Toto Wolff na sexta-feira. “Se você está gastando de cinco a 10% a mais do que todo mundo, isso é muitos, muitos décimos de segundo.

“Não conseguimos reduzir nosso excesso de peso, que é de dois dígitos este ano, porque simplesmente não tínhamos dinheiro para produzir as novas peças e colocá-las no carro. Então você está lutando contra uma liga totalmente diferente se estiver empurrando o limite para cima.”

Não foi por acaso que Wolff se encontrou com Mattia Binotto, da Ferrari, para discutir o assunto pouco antes do TL1 em ​​Singapura. De fato, eles sabiam há algumas semanas sobre os pontos de interrogação sobre os gastos da Red Bull em 2021 e observavam silenciosamente a situação se desenrolar desde então. Ambos os homens querem que a FIA seja dura.

“O teto de custos é provavelmente a evolução mais importante dos regulamentos para manter um campo de jogo nivelado”, disse Wolff. “E para permitir que as equipes que não têm o orçamento total se recuperem e coloquem o teto nos gastos das melhores equipes. Então, é de grande importância uma demonstração de que essas regulamentações são policiadas.

“E não tenho motivos para acreditar no contrário. A FIA, particularmente Mohammed, mostrou uma postura bastante robusta na aplicação de todos os tipos de regulamentos. Então, acho que se estamos falando agora sobre algo grande, ele mostrará a mesma integridade e liderança que fez antes.”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, continua insistindo que não há problema e a equipe está confiante no que apresentou à FIA em março. Desde então, tem havido uma discussão contínua sobre os números e exatamente o que é e o que não é contado dentro do limite.

Horner insists Red Bull has done nothing wrong Photo by: Red Bull Content Pool

As principais áreas de debate incluem como alocar os salários daqueles que foram destacados para projetos de tecnologia não relacionados à F1, mas que às vezes são chamados de volta para trabalhar no negócio principal.

Se qualquer uma das equipes envolvidas estiver em falta, ninguém sabe quais penalidades de uma lista de compras de possíveis sanções descritas nas regras provavelmente serão aplicadas, uma vez que não há precedentes.

Essas regras contêm uma longa lista de violações, principalmente relacionadas a equipes que não relatam seus gastos com precisão ou pontualidade, ou tentam enganar a Cost Cap Administration [CCA], o órgão responsável por monitorar a adesão a elas.

Em junho, ouvimos sobre a primeira ofensa desse tipo, embora menor no esquema das coisas, quando a Williams foi multada em US$25.000 por não ter sua papelada de 2021 arquivada até o prazo de 31 de março. No entanto, as seções mais importantes dos regulamentos financeiros referem-se a casos de gastos acima do limite.

Tais infrações serão encaminhadas ao Painel de Adjudicação do Limite de Custos [CCAP], que é um grupo de seis a 12 juízes propostos pela FIA e pelas equipes. Qualquer decisão que eles tomem pode ser posteriormente contestada pela equipe em questão, ou outras partes, no Tribunal Internacional de Apelação.

Gastos excessivos, seja nos números declarados voluntariamente por uma equipe antecipadamente, ou aqueles descobertos posteriormente por meio de uma investigação, se enquadram em duas categorias.

Há uma divisão simples de 5% do limite – uma violação abaixo disso é considerada um “excesso menor”, ​​enquanto qualquer coisa acima de 5% é um “gasto excessivo material”. Este último caso é levado muito mais a sério.

Esse número de 5% não é insignificante e equivale a cerca de US$ 7 milhões extras para 2021. E a sugestão é que o gasto extra da Red Bull ultrapassou esse valor, colocando-o na categoria “material”. Curiosamente, alguns meses atrás, Horner sugeriu que alguns correm o risco de sofrer pequenas penalidades ao tentar chegar perto do limite de 5%, no estilo típico da F1 de ultrapassar os limites.

Any cost cap breach from 2021 in turn has an impact on 2022 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

“O que não queremos é acabar jogando um jogo de galinha”, observou. “Quanto a dizer, ele vai para 4,9% a mais? Vamos para 4,7% acima? E essa seria uma atualização que poderia ser o fator diferenciador deste campeonato mundial.”

Wolff ecoou isso na sexta-feira: “Acho que seria importante ter um certo grau de transparência, onde as supostas violações aconteceram ou as supostas interpretações errôneas para que possamos avaliar.

“Como você pode imaginar, mesmo que seja uma chamada violação menor que pode estar abaixo de 5%, você pode gastar US$ 7 milhões a mais do que todos os outros. E isso significa que, se for uma penalidade leve, todos estaremos empurrando esses 5% a mais daqui para frente.”

Quais são então as possíveis sanções? As regras referem que, em caso de desembolso inferior a 5%, o CCAP “pode impor uma sanção pecuniária e/ou quaisquer sanções desportivas menores”. A sanção pecuniária é definida simplesmente como “uma multa de valor a determinar caso a caso”.

Uma multa pode ser vista como um tapa no pulso de uma organização que literalmente tem mais dinheiro do que pode gastar, mas mais preocupante para as equipes é o menu de penalidades esportivas menores, das quais “uma ou mais” podem ser selecionadas.

A sanção menos dolorosa é uma repreensão pública, embora qualquer equipe ficaria um pouco envergonhada de receber. Alternativas mais dramáticas são a dedução dos pontos do campeonato de construtores ou pilotos da temporada em questão.

Depois, há o que é desajeitadamente definido como “suspensão de uma ou mais etapas de uma competição ou competições, excluindo para evitar dúvidas a própria corrida”.

Há também duas penalidades que afetam o desempenho futuro em vez dos resultados da temporada passada – uma redução no limite de custos da própria equipe para o ano seguinte e “limitações na capacidade de conduzir testes aerodinâmicos ou outros”.

As coisas tornam-se mais graves, e as consequências muito maiores, se a infração for na zona de “penalidade material esportiva”.

Nesse caso, um elemento da sanção é claro – o CCAP “deverá impor uma dedução de pontos do campeonato de construtores”. Adicionalmente, “pode impor uma sanção pecuniária e/ou quaisquer outras sanções desportivas materiais”.

Aston is another team rumoured to have exceeded the cap Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

No entanto, duas sanções adicionais e mais pesadas são adicionadas ao menu, a saber, “suspensão de toda uma competição ou competições, incluindo para evitar dúvidas a própria corrida” e, mais dramaticamente, “exclusão do campeonato”.

Ainda não se sabe como uma penalidade é escolhida pelo CCAP a partir do intervalo oferecido para violações menores e maiores, mas as regras deixam claro que as circunstâncias desempenharão um papel. Em essência, se você cooperar com os auditores da CCA e da FIA e for aberto e honesto, você estará potencialmente melhor.

Os fatores agravantes incluem “qualquer elemento de má-fé, desonestidade, ocultação intencional ou fraude”, “falha em cooperar”, um registro de “várias violações” no ano ou violações em um ano anterior e o “quantum de violação” .

Por outro lado, os fatores atenuantes são vistos como “divulgação voluntária”, “histórico de conformidade”, “cooperação plena e irrestrita” e, talvez mais significativamente, “eventos de força maior imprevistos”.

Desde que os regulamentos foram formulados, a maior questão sempre foi se o CCAP será ousado o suficiente para tomar uma decisão pós-temporada sobre uma dedução de pontos que afeta o resultado dos campeonatos de pilotos e/ou construtores? E essa é a situação que a F1 está enfrentando agora.

Estes são juízes que operam independentemente da FIA e não carregam bagagem, então, em teoria, tudo é possível. Tirar o título de 2021 de Max Verstappen seria uma grande decisão – mas pode-se argumentar que os atletas olímpicos perderam medalhas de ouro meses ou anos após seus eventos, quando os resultados dos testes de drogas funcionaram no sistema. Nunca é tarde demais para penalizar.

No entanto, tal resultado na F1, feito tanto tempo após o GP de Abu Dhabi, potencialmente fará com que a confusão que se seguiu ao final do ano passado pareça positivamente mansa em comparação e abalaria a categoria em suas fundações. Realisticamente, ninguém, nem mesmo Wolff, espera ou quer que isso aconteça.

Talvez o mais provável seja uma sanção impactando o segundo lugar da Red Bull no campeonato de construtores do ano passado. Embora isso pareça sem sentido, pode ter um impacto financeiro se isso significar que a Red Bull perca uma parte substancial da receita. As equipes que terminassem em terceiro ou atrás poderiam, em teoria, ganhar dinheiro extra.

Qualquer decisão de penalidade poderia, é claro, ser seguida por um protesto ao Tribunal Internacional de Apelação que se arrastaria ainda mais, enquanto o próprio CCAP pode revisar suas próprias decisões se surgirem novas evidências dentro de três meses.

Também vale a pena notar que os registros financeiros operam com um estatuto de limitações de cinco anos, na verdade criando alguma margem de manobra para um denunciante que posteriormente deixou uma equipe para relatar comportamento suspeito. Em outras palavras, o CCAP ainda poderia voltar e investigar a temporada de 2021 em 2026.

Enquanto isso, no curto prazo, os chefes das equipes aguardam o próximo desenvolvimento.

“Acho que não há como não manter o limite de custos”, disse o chefe da Williams, Jost Capito. “E, se alguém não ficar no limite de custos, isso deve ter sérias implicações. Porque não ter ficado no teto de custos no ano passado é o desenvolvimento mais provável para o carro deste ano.

“Para os carros deste ano, você tem um impacto para toda a temporada. Portanto, tem que ter um impacto esportivo nesta temporada. Não faz sentido ter qualquer penalidade financeira em cima que você gastou o dinheiro.

“Isso seria completamente contraditório para trabalhar com as regras. E, para mim, é uma violação mais séria do que trapacear o carro na pista."

Cost cap saga has overshadowed the Singapore GP weekend Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

