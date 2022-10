Carregar reprodutor de áudio

Em meio ao GP de Singapura, a Red Bull se encontra no centro de uma intriga sobre uma potencial violação do teto orçamentário da Fórmula 1 no ano passado. E o time austríaco, irritado com a repercussão, afirmou que considera tomar uma atitude contra as rivais se elas não se retratarem do que consideram comentários "difamatórios" e "inaceitáveis".

A Mercedes e a Ferrari não têm escondido o fato de que o paddock sabe que duas equipes não cumpriram o teto orçamentário de 145 milhões de dólares do ano passado. Isso vem dias antes da FIA entregar os certificados de compliance referentes à 2021, previsto para a próxima quarta-feira (5).

Mas apesar de Toto Wolff, da Mercedes, e Laurent Mekies, diretor de provas da Ferrari, falarem sobre isso de forma genérica, sem destacar a Red Bull, os comentários não caíram bem com o time de Milton Keynes.

Falando em Singapura na manhã deste sábado, Christian Horner disse que sua equipe não vê bem os comentários feitos, e considera as opções na mesa caso Mercedes e Ferrari não deem um passo atrás.

"A menos que tenhamos uma retratação clara dessas declarações, vamos lidar com isso de forma bem séria, olhando para as opções disponíveis para nós. É absolutamente inaceitável fazer comentários do tipo, como os que foram feitos ontem, que são difamatórios para a equipe, as marcas e mesmo para a F1".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Horner disse que ficou particularmente estupefato com a origem da informação sobre a potencial violação, quando a Red Bull sequer sabe se realmente há algo de errado.

"É uma submissão privada entre as equipes e a FIA. Então como diabos alguém sabe sobre os detalhes de nossa submissão? Como diabos qualquer equipe pode saber se há uma violação ou não?"

"Nós sequer sabemos se há uma violação nossa mesmo. Não saberemos até a semana que vem, até que o processo seja concluído".

Horner acredita que os rivais estão usando a questão do teto para falar mal da Red Bull no fim de semana em que Max Verstappen tem o primeiro 'match point' pelo bicampeonato.

"Talvez, quando essas acusações são feitas, as pessoas com teto de vidro não deveriam jogar pedras. E levamos com seriedade esses comentários. Não é coincidência que Max tem sua primeira chance de levar o título e estamos aqui falando de teto orçamentário em vez de sua performance fenomenal neste ano".

Mesmo sem citar diretamente a Mercedes, Horner não deixou de atacar a rival, fazendo referências aos comentários feitos por Toto Wolff na sexta-feira.

"Acho que é uma tática usada para tirar o foco de uma falta de performance na pista neste ano. E, claro, quando são feitas referências ao ano passado, este ano, ano que vem, vamos levar isso com extrema seriedade. Isso é um assunto para a FIA lidar, mas é também um caso para a Red Bull considerar qual é a nossa posição".

