O grid de largada do GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, vai começar de maneira diferente do que aponta na classificação - e do 'usual'.

Por conta de uma troca nos componentes da unida de potência, Charles Leclerc não começa a corrida na segunda posição - colocação que ele conquistou no quali deste sábado. O monegasco tem uma punição de dez posições para pagar e com isso, começa a prova em P12.

Com isso, Fernando Alonso, que fechou o dia em P3, pula para a primeira fila e estará lado a lado de Sergio Pérez, o pole. Consequentemente, todos os pilotos até o 12º colocado ganharão uma posição na largada por conta do rebaixamento do 16 da Ferrari.

Quem também começa 'fora de lugar', é Max Verstappen. O holandês começa o GP deste domingo em 15º por conta de uma quebra no semieixo que o obrigou a abandonar a classificação ainda no Q2.

Confira o grid de largada:

