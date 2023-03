Fernando Alonso celebrou primeira fila no GP da Arábia Saudita da Fórmula 1. O espanhol da Aston Martin se classificou em terceiro lugar, mas vai largar do segundo lugar, na primeira fila, pois Charles Leclerc recebeu uma punição de 10 lugares por troca de componentes. Alonso acredita que carro é melhor nos domingos e notou evolução em relação ao último GP.

"No Bahrein, a classificação foi nosso ponto fraco. Mas hoje o carro parecia ter um desempenho muito bom em uma volta", disse o piloto que no GP passado, no Bahrein, se classificou em quinto. Seu companheiro de equipe também teve um resultado melhor na classificação de hoje em relação à classificação do último GP. Lance Stroll largou em oitavo no Bahrein e na Arábia Saudita irá largar do sexto lugar.