Apesar de ficar com a pole position para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, Sergio Pérez disse que a parte final da classificação, o Q3, foi difícil, pois ele não conseguiu completar a segunda tentativa de volta rápida. O companheiro de Pérez, Verstappen, teve que abandonar a classificação na segunda parte (Q2) e irá largar em décimo quinto, por conta de problemas de confiabilidade.

"O Q3 foi complicado, especialmente porque não consegui dar a segunda volta. O Q1 foi muito bom, acertei bem a volta", disse Pérez após a classificação do GP da Arábia Saudita. Mesmo sem ter completado a segunda tentativa, Pérez ainda foi o mais rápido e ficou com a pole. A segunda da carreira. Coincidentemente, Pérez conquistou a primeira pole da carreira na mesma pista no GP do ano passado.

"Você realmente sente os carros de Fórmula 1 ganhando vida nesse lugar e maximizar aquela volta foi muito importante", observou o piloto. Quem não conseguiu maximizar os resutados foi Max Verstappen, o companheiro de equipe de Pérez, que abandonou a classificação após a quebra do semieixo.

"É uma pena. Max tem sido muito forte durante todo o fim de semana. Espero que amanhã possamos ter os dois carros na frente. Nunca se sabe, com esses carros, problemas de confiabilidade podem aparecer a qualquer momento", alertou o piloto mexicano.

