Charles Leclerc revelou suas táticas para manter Max Verstappen atrás durante o GP do Bahrein, onde conseguiu sua vitória na abertura da Fórmula 1 2022. O piloto monegasco, junto a Carlos Sainz, liderou a dobradinha para a Ferrari depois que o holandês da Red Bull sofreu uma falha no sistema de combustível que o forçou a se retirar da corrida no final

A dupla, que protagoniza batalhas desde o kart, trocou ultrapassagens pela liderança em três voltas consecutivas no segundo stint, com Verstappen avançando com a ajuda do DRS na curva 1, antes de Leclerc voltar à frente na corrida para a curva 4, em uma cena que se repetiu mais de uma vez.

Durante a coletiva de imprensa pós-corrida, Charles explicou como ele se certificou de manter o alcance da asa móvel freando cedo na primeira curva e garantindo que, se Max conseguisse avançar, ele poderia voltar na sequência.

A tática acabou permitindo que Leclerc também abrisse vantagem quando Verstappen travou roda e espalhou em uma ultrapassagem malsucedida na curva 1, permitindo que o piloto da Ferrari continuasse à frente e seguisse e aumentasse a liderança.

"Foi difícil, mas foi legal", disse ele depois de garantir a primeira vitória da Scuderia na F1 desde o GP de Singapura de 2019. "Estava no limite, mas sempre demos espaço um ao outro. Segui-lo na curva 2 foi um pouco mais possível do que eu esperava - ou em comparação com o que eu tinha no ano passado."

"Eu sempre tentava frear muito cedo na curva 1 para conseguir o DRS para a curva 4 e funcionou três vezes seguidas. Assim, pude manter minha liderança."

"Também foi muito complicado porque eu estava sofrendo com minha bateria e tive que gerenciá-la, mas depois fiquei em uma janela melhor e pude acelerar novamente para ter um pouco de margem."

Leclerc ultimately came out on top in his fight with Verstappen, who later retired

Leclerc conseguiu manter uma vantagem para Verstappen durante os ciclos de pit stop, com a Red Bull tentando duas vezes o undercut para tentar colocar o atual campeão na frente quando o monegasco parou.

Quando questionado sobre o que achou da batalha contra Charles, Max disse: "Foi bom, acho que no geral não tive um grande equilíbrio para atacar, mas tive duas tentativas com o DRS. Foi divertido e uma boa disputa".

Mais tarde, ele acrescentou: "Leclerc é um bom piloto, então foi muito legal".

