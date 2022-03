Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Fórmula 1 não para! Mal saímos do GP do Bahrein e já vamos direto para a segunda etapa do ano: o GP da Arábia Saudita! A principal categoria do automobilismo mundial retorna ao circuito de Jeddah menos de quatro meses após a edição inaugural, e em um momento interessante para entendermos a ordem de forças nessa nova era da categoria.

Enquanto o Bahrein consistia principalmente de curvas mais travadas, o circuito de Jeddah é bem mais fluido, tendo uma das maiores médias de velocidade da temporada, um perfil bem distinto do anterior.

Por isso, é importante ficar de olho no que acontece em solo saudita. No Bahrein, tivemos um domínio da Ferrari, com a vitória de Charles Leclerc e a dobradinha que caiu no colo de Carlos Sainz após o abandono tardio de Max Verstappen e de Sergio Pérez.

A Red Bull deve correr atrás de respostas para o abandono, querendo recuperar o terreno perdido com os problemas no Bahrein, especialmente após eles renderem um pódio para Lewis Hamilton e 27 pontos para a Mercedes, enquanto o time austríaco sai com zero.

Jeddah deve trazer também mais respostas sobre o pelotão do meio, após Kevin Magnussen e a Haas terminarem como os "melhores do resto", seguido de Valtteri Bottas e a Alfa Romeo, enquanto Aston Martin e McLaren buscarão se recuperar após o vexame na abertura do ano.

Com mais uma corrida noturna, a previsão é de tempos similares aos vistos no Bahrein, já que o circuito fica localizado na beira do Mar Vermelho. Na sexta, mínima de 19 e máxima de 27. No sábado, as temperaturas devem variar entre 22 e 29, enquanto o domingo promete ser o dia mais quente, com mínima de 23 graus e máxima de 32. A umidade do ar deve ficar sempre próxima dos 60%, mas com baixa probabilidade de chuva.

O fim de semana em Jeddah contará ainda com a segunda etapa da temporada da F2, que tem Théo Pourchaire na liderança com 25 pontos, apenas um a mais que Liam Lawson, enquanto Juri Vips é o terceiro. Entre os brasileiros, Felipe Drugovich é o quinto com 12 e Enzo Fittipaldi é o 15º, ainda sem pontuar.

Confira a programação do GP da Arábia Saudita, que terá novamente a companhia da Fórmula 2, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 14h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 11h Bandsports Classificação Sábado 14h Band e Bandsports Corrida Domingo 14h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 12h25 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h30 Bandsports Corrida 2 Domingo 10h55 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h F1 AO VIVO: Ferrari? Red Bull? E a Mercedes? Tudo sobre o GP DO BAHREIN, ABERTURA da F1 2022 | PÓDIO

