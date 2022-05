F1: Leclerc se preocupa com Red Bull em Miami

Carregar reprodutor de áudio

A dobradinha da Ferrari no GP de Miami, da Fórmula 1, surpreendeu a todos neste fim de semana. Nem Verstappen conseguiu se meter entre os carros da escuderia italiana, principalmente após erro na última volta rápida do Q3.

Questionado sobre a real ameaça da Red Bull na corrida deste domingo, Leclerc foi sincero e citou a força da escuderia de Maranello nas retas.

"Eles são extremamente rápidos nas linhas retas. Somos rápidos nas curvas e sim, será um desafio difícil amanhã e esperamos voltar ao topo."

Charles Leclerc é o líder do campeonato com Max Verstappen e Sergio Pérez logo atrás. Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, é apenas o quinto colocado no campeonato.

