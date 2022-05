Carregar reprodutor de áudio

Algumas disputas internas das equipes na Fórmula 1 2022 começam a ter claros favoritos. Com cinco corridas, Charles Leclerc, Lando Norris e Valtteri Bottas ainda não foram superados pelos seus companheiros de equipe, Carlos Sainz, Lando Norris e Zhou Guanyu.

Por outro lado, algumas disputas se mostram bem equilibradas, como a da Mercedes, com Lewis Hamilton desempatando neste sábado em Miami ao passar para o Q3 enquanto George Russell caiu no Q3. Surpreende o fato de Haas e Williams estarem em situação similar, com Kevin Magnussen e Alex Albon levando a melhor.

Já na Alpine, o placar segue 2 a 2 para Fernando Alonso e Esteban Ocon devido ao fato do francês não ter participado da classificação, após a batida sofrida no fim do TL3, que danificou seu chassi.

Placares internos de classificações da F1 2022:

Lewis Hamilton 3 2 George Russell Max Verstappen 4 1 Sergio Pérez Charles Leclerc 5 0 Carlos Sainz Lando Norris 5 0 Daniel Ricciardo Fernando Alonso 2 2 Esteban Ocon Pierre Gasly 4 1 Yuki Tsunoda Sebastian Vettel 2 1 Lance Stroll Alexander Albon 3 2 Nicholas Latifi Valtteri Bottas 5 0 Guanyu Zhou Kevin Magnussen 3 2 Mick Schumacher

