A Fórmula 1 decidiu neste sábado o grid de largada para o GP da Espanha, sexta etapa da temporada 2022. E Charles Leclerc deu um show, se recuperando de uma rodada no começo do Q3 para entregar uma volta voadora e cravar a pole position tendo Max Verstappen ao seu lado na primeira fila

Completam o top 10 do grid de largada do domingo: Carlos Sainz, George Russell, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher.

No TL3, Leclerc colocou a Ferrari novamente na ponta, com Verstappen em segundo e Russell na sequência, mas sem bater sua melhor marca do fim de semana: 01min19s670, feito no segundo treino livre, na sexta-feira.

Antes do início da classificação, muita movimentação nos boxes de Stroll, Gasly e Schumacher, com as equipes buscando resolver a tempo os problemas vistos durante o TL3.

Q1

Com o clima ainda bem quente no início do Q1, as equipes optaram por segurar os pilotos na primeira metade da sessão. Dos ponteiros, apenas as Red Bulls marcaram tempo quando o relógio marcava 10 minutos para o fim. Verstappen marcava 01min20s091.

Em um final caótico de Q1, com a maioria dos pilotos indo à pista nos dois minutos finais, Leclerc terminou na ponta ao marcar 01min19s861, 0s031 à frente de Sainz. Verstappen foi o terceiro, a 0s230 do monegasco. Russell e Magnussen completaram os cinco primeiros.

Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 20º no grid do domingo: Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lance Stroll, Alex Albon e Nicholas Latifi.

Q2

Assim como no Q1, o Q2 teve um início devagar, com os primeiros carros saindo dos boxes apenas depois de quatro minutos dos 15 da sessão. Foi aqui que a marca de Leclerc feita na sexta foi quebrada, com Russell assumindo a ponta após a primeira rodada com 01min19s470, à frente de Hamilton, Pérez, Leclerc e Bottas.

No final, foi Verstappen quem terminou na ponta, com 01min19s219, 0s234 à frente de Sainz, com Russell, Hamilton e Magnussen fechando os cinco primeiros. Pérez, Leclerc, Bottas, Ricciardo e Schumacher completaram os dez classificados para a disputa pela pole.

Lando Norris chegou a terminar nos dez primeiros, mas teve sua volta cancelada por limites de pista, caindo para 11º. Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º no grid do domingo: Lando Norris, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Zhou Guanyu.

Q3

Na primeira rodada de voltas, problemas para Leclerc. O monegasco vinha para completar sua volta rápida quando passou com tudo na zebra da primeira perna da chicane e acabou rodando. Por sorte, ele parou na frente da entrada dos boxes.

Após os primeiros tempos, era Verstappen quem liderava com 01min19s073, abrindo 0s350 para Sainz, com Pérez, Russell e Hamilton fechando o top 5.

No final, Charles Leclerc surpreendeu ao se recuperar e garantir a pole position com 01min18s750, 0s323 à frente de Max Verstappen. Completam o top 10 do grid de largada do domingo: Carlos Sainz, George Russell, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher.

A Fórmula 1 volta à pista de Barcelona no domingo para o GP da Espanha, sexta etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

E já anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada em Barcelona, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do GP e a participação da pilota Bia Figueiredo e Rachel Loh, engenheira da Ipiranga Racing. Não perca!

