A Fórmula 1 pega fogo em Barcelona, palco do GP da Espanha de 2022, sexta etapa do campeonato. Com uma enxurrada de atualizações, Ferrari e Red Bull esquentam briga pelo campeonato, podendo ter a Mercedes acompanhando o ritmo das duas equipes protagonistas da temporada.

O Q4 chega com tudo, analisando tudo o que rolou de melhor com convidados pra lá de especiais. O piloto líder do Mundial de Endurance e colunista do Motorsport.com, André Negrão e o jornalista especializado Daniel Balsa comentarão a sessão que define o grid de largada.

A apresentação é de Erick Gabriel, repórter do Motorsport.com. Veja, curta, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!

F1 AO VIVO: LECLERC DERROTA VERSTAPPEN e Mercedes RESSUSCITA na Espanha | Q4

