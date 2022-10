Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton foi convocado para ver os comissários do GP de Singapura de Fórmula 1 devido a uma possível violação da proibição de joias.

Logo após o término dos treinos livres finais no circuito de Marina Bay, os comissários anunciaram que Hamilton estava sendo investigado por uma suposta violação do Código Esportivo Internacional da FIA.

Hamilton foi convocado sob o Apêndice L, Capítulo III do ISC, que abrange uma variedade de equipamentos dos pilotos, incluindo capacetes, roupas resistentes a chamas, apoios de cabeça e cintos de segurança.

No entanto, a cláusula também abrange o “uso de joias”, que tem sido um tema quente durante todo o ano.

As regras afirmam: “O uso de joias na forma de piercing ou correntes de metal no pescoço é proibido durante a competição e, portanto, pode ser verificado antes do início”.

É provável que o problema com Hamilton esteja relacionado a um piercing no nariz que ele está usando, que já havia sido o foco de muito debate quando a FIA anunciou que aplicaria rigorosamente as regras de joalheria nesta temporada.

Hamilton já havia removido as peças nas corridas quando a proibição da FIA entrou em jogo, mas acredita-se que o tenha mantido em Singapura no sábado.

Falando no GP de Mônaco em maio, Hamilton disse que a questão das joias foi desproporcional.

“Honestamente, sinto que há muito tempo e energia sendo dedicados a isso”, disse ele. "Eu disse tudo o que sinto que preciso dizer nas últimas corridas e não é esse o meu foco neste fim de semana [em Mônaco].

"[Eu tenho] ​​tirado meus piercings todas as vezes que estive no carro e continuarei fazendo isso. O piercing no nariz não é um problema, no momento."

Os pilotos foram avisados ​​de que qualquer violação das regras de joalheria poderia levá-los a uma multa, já que a FIA planejava impor uma escala móvel de punições.

Foi sugerido que uma primeira ofensa teria uma multa de US$ 52.000, enquanto um reincidente poderia enfrentar uma penalidade de até US$ 265.000 e a perda potencial de pontos no campeonato se fosse pego pela terceira vez.

