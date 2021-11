Inspirado pelos sucessos da Netflix e para celebrar a volta da Fórmula 1 no Brasil em 2021, o designer inglês Sean Bull criou oito protótipos virtuais exclusivos de carros da F1 baseados em filmes e séries originais do serviço de streaming.

Foram 'contemplados' a série brasileira Sintonia, além de La Casa de Papel, Round 6, Cobra Kai, Lupin, The Witcher, Peaky Blinders, e do recém lançado Alerta Vermelho.

Sean Bull, responsável pela pintura e renderização do modelo A521 da Alpine, também trabalha com marcas como Dragon, RXR, Hyundai, Red Bull e KTM.

“Para cada carro, eu queria imaginá-los todos como pinturas de 'edição especial' que a Scuderia Netflix poderia utilizar durante esta hipotética temporada de F1”, disse Sean Bull. “Algo semelhante a McLaren executando uma pintura da Gulf em Mônaco e a Red Bull com o design de 'touro branco' de algumas semanas atrás, achei que seria uma oportunidade muito legal de me divertir e imaginar que faria pinturas exclusivas para cada corrida com um show e branding diferentes da Netflix”

Confira como ficaram os modelos

LUPIN

PEAKY BLINDERS

RED NOTICE

ROUND 6

SINTONIA

WITCHER

COBRA KAI

LA CASA DE PAPEL

