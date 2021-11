A temporada de 2015 de Fernando Alonso só não foi pior que a sua de estreia na Fórmula 1 pela Minardi. Correndo pela McLaren, no primeiro ano da parceria com a Honda, o bicampeão teve muitos problemas com seu carro e amargou, junto a seu companheiro Jenson Button, corridas no fundo do pelotão e abandonos até mesmo em qualificações, como em Interlagos.

Durante o Q1 do treino classificatório para o GP do Brasil, o motor do espanhol apresentou falhas e ele teve que deixar a disputa mais cedo. Pouco depois, foi flagrado em uma cena que virou 'meme' no automobilismo: tomando sol em uma cadeira no lado de fora da pista.

O perfil oficial da F1 no Twitter relembrou o momento, que completou seis anos no último dia 11.

Após anos difíceis na McLaren, Alonso saiu da categoria máxima em 2018 e foi experimentar novos ares. Ele correu as 500 milhas de Indianápolis na Indy, o Rally Dakar e teve sucesso no endurance com a vitória dupla nas 24 Horas de Le Mans e o título do WEC de 2018-19, além de mais um triunfo nas 24 Horas de Daytona pelo IMSA.

Em 2021, ele retornou à Fórmula 1 pela Alpine, antiga Renault, e faz sua melhor temporada desde que deixou a Ferrari em 2014: marcou 60 pontos até o momento e chegou no top 10 em 12 de 18 corridas disputadas. Seu melhor resultado foi o quarto lugar no GP da Hungria, vencido por seu companheiro de equipe Esteban Ocon.

