Lewis Hamilton não escondeu a felicidade de voltar ao pódio na Fórmula 1, após concluir na terceira colocação o GP do Canadá deste domingo. Após reclamar muito do carro nos treinos de sexta-feira, o britânico teve uma corrida bem diferente do esperado e dedicou o resultado ao trabalho da Mercedes.

“Honestamente, é avassalador conquistar esse terceiro lugar. Como equipe, tem sido uma batalha constante com o carro, mas nós continuamos vigilantes, focados e sem desistir. Estou muito orgulho de todo o time. Agradeço a todo mundo que está aqui e na fábrica”, disse.

“Dei meu máximo, mas eles são um pouco mais rápidos que nós no momento. Estamos chegando perto, então precisamos continuar avançando e espero entrar na briga com esses caras”, continuou.

Apesar de terminar próximo de Max Verstappen e Carlos Sainz, os dois primeiros colocados, Hamilton admitiu que essa vantagem menor só foi possível graças ao safety car.

“No final, só pude vê-los por conta do safety car. Mas, honestamente, nosso ritmo melhorou, particularmente na segunda metade do stint. Nós trabalhamos muito no simulador, mas aqui também para chegar no acerto correto. Estou muito feliz, eu não esperava que [o pódio] viesse nesse final de semana, o meu segundo do ano”, declarou.

“Isso me parece especial, justamente onde ganhei pela primeira vez na carreira. Amo Montreal, então, um grande obrigado a todos os canadenses”, prosseguiu.

Por fim, o britânico foi perguntando sobre as dores nas costas, que foram assunto após o GP do Azerbaijão. Hamilton foi suscinto: “Está bem. Voltei a ser jovem”, encerrou.

