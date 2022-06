F1: Verstappen fala em final "divertido" em disputa com Sainz Safety Car esquenta a disputa do GP do Canadá e coloca dois ex-companheiros no duelo pela vitória. Holandês ressalta "diversão" nas últimas voltas

Carregar reprodutor de áudio A entrada do safety car no final da corrida juntou Max Verstappen e Carlos Sainz para duelarem pela vitória nas últimas 16 voltas. O ferrarista tentou ao longo desse período, dando ares de tensão para o final no Canadá, mas não foi além disso. Mesmo sendo os dois protagonistas pela vitória, até ali, eles não brigaram na pista pela primeira colocação, vide que ambos estavam em janelas diferentes de parada – causadas pelos safety cars virtuais da corrida. No momento em que o carro de segurança entrou na pista, Verstappen vinha sendo muito mais rápido que Sainz e se aproximava do espanhol, que aproveitou a interrupção para realizar seu segundo pit. “O safety car não ajudou. Acho que eles estivam muito rápidos na corrida, mas penso que seria difícil eles nos alcançarem, mesmo com pneus mais novos. Mas, claro, o final foi muito excitante. Eu dei meu máximo e sei que Carlos também”, declarou. “Acompanhar (um carro próximo) aqui é traiçoeiro, mas eu pude ver que ele estava pressionando, carregando, acelerando... mas, claro, quando você está com o DRS é mais fácil de pressionar. As últimas voltas foram divertidas”, completou. Verstappen também admitiu que seu carro tem um perfil que favorece obter velocidades mais altas. “Sim, felizmente, este ano nós parecemos bem rápidos em retas e isso ajuda bastante”, comentou o holandês. “Bem, eu acho que teria preferido atacar do que defender, mas tudo deu certo”, finalizou.



