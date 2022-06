F1: Mais do que resultado, Leclerc celebra desempenho da Ferrari

Carregar reprodutor de áudio

Saindo da última fila após punição por trocar os componentes de seu motor, Charles Leclerc terminou satisfeito com o quinto lugar no GP do Canadá de Fórmula 1. O monegasco precisou ser agressivo por toda a corrida para conseguir entrar na zona de pontuação.

“Na primeira parte da corrida, não foi uma questão de tração. Todo mundo estava com DRS, então eu não poderia fazer nada. No meio do stint, sim, mas só pelo fato do Ocon estar com pneus novos. Na curva 10, onde eu precisava de mais pneus, ele tinha muito mais aderência que eu”, explicou.

“Tivemos um problema na parada de pit, o que nos deu mais dificuldade, pois voltamos atrás de um trem com quatro carros usando DRS. Tive de ser mais agressivo para me recuperar. Considerando tudo isso, P5 seria o melhor”, completou o monegasco, que, naquele momento, voltaria na nova colocação e um atraso na parada da Ferrari fez com que ele retornasse em 12º.

“Honestamente, poucas coisas poderiam ter sido diferentes. No meio do stint, não poderíamos ter feito nada pela situação em que estávamos. Claro, o pitstop nos custou alguma coisa”, disse.

Mais do que somente o quinto lugar, Leclerc comentou que o desempenho do carro é algo que o deixou satisfeito pensando nas próximas corridas, quando ele espera brigar pelas vitórias.

“Essa corrida me motiva, pois sabemos que temos ritmo no carro. Não estou preocupado, estou extremamente empolgado pelo final de semana limpo e mostramos estar fortes. Em Silverstone, espero conseguir”, declarou.

“Podemos ver que a Red Bull teve poucos problemas até aqui, mas a confiabilidade definitivamente vai ser importante. Precisamos nos finais de semana difíceis buscar pontos e foi o que fizemos hoje. Tive de pressionar um pouco mais, ser mais agressivo e correr mais riscos pelos pontos. No final, deu certo e foi divertido”, finalizou.

