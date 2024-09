Max Verstappen foi apenas o sétimo colocado no treino de classificação para o GP da Itália de Fórmula 1. Apesar de o holandês ter liderado o primeiro treino livre do fim de semana, o piloto da Red Bull não vem sendo sombra do que já conseguiu fazer no atual campeonato.

Em Monza, durante a sessão classificatória, ele teve apenas um bom momento, quando ficou na segunda colocação no Q2, atrás apenas de Hamilton.

No momento decisivo do quali, ele chegou a ficar em oitavo, melhorando apenas uma posição após sua última tentativa.

Após o treino, Helmut Marko, o polêmico consultor esportivo da Red Bull foi indagado sobre qual palavra dava a tônica do quali.

“Incompreensão”, disse à Sky Alemanha. “Acho que estávamos em segundo lugar contra Hamilton por alguns centésimos no Q2 e então, de repente, nada funcionou no Q3. Em teoria, eles (McLaren) não poderiam ter inventado isso. Então, estamos intrigados e o que inicialmente parecia ser o fim da superioridade da McLaren, eles mostraram no Q3 que são mestres.”

Mesmo sem compreender, Marko ainda acredita que Verstappen possa batalhar pela vitória.

“Definitivamente. Temos que analisar, porque o desempenho no Q2 estava lá, foi bom. Graças a Deus, aqui é Monza, onde você pode ultrapassar. Acho que vai ser uma corrida muito, muito intensa e difícil.”

“Não acho que ninguém possa abrir vantagem, nem mesmo as duas McLarens, a menos que façam um ótimo jogo de vácuo e não lutem entre si. Nem tudo está perdido ainda, mas se tivermos a mesma falta de desempenho na corrida, então parece ruim.”

Analisando de maneira mais abrangente o atual momento da Red Bull, Marko pontou quando as coisas começaram a dar errado na equipe.

“Temos que encontrar o ponto em que pegamos uma curva errada e você tem que olhar de Miami em diante, porque a partir daquele ponto, as corridas que Max venceu foram corridas que ele venceu por causa de sua qualidade.”

“Mas com a complexidade desses carros, será muito, muito difícil. Graças a Deus temos algum tempo antes de Baku, porque entre Zandvoort e agora era praticamente impossível fazer qualquer coisa. Mas sim, a situação está ficando mais séria.”

Marko fez questão de não tirar a importância de Adrian Newey no time, admitindo que se o ‘mago’ estivesse integrado 100% na equipe, as coisas poderiam ser diferentes.

“Newey não está mais envolvido em toda a corrida, isso é um fator. E nós apenas temos que ver. Mas temos uma base ampla. Mas talvez, em uma situação como essa, a rotina e o conhecimento incrível que ele acumulou ao longo de seus muitos anos na F1 ajudariam.”

“Temos mais dados, mas, para ser honesto, não sabemos onde erramos.”

