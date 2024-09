Max Verstappen 'entrega os pontos' e não acredita que estará brigando pela vitória na corrida de domingo GP da Itália da Fórmula 1. O tricampeão da Red Bull afirmou que o carro está lento durante todo o final de semana, demonstrando insatisfação com a sétima posição no grid de largada.

O piloto holandês, perguntado pela mídia se ainda está na luta pelo primeiro lugar disse que "normalmente, não". "Quero dizer, no fim de semana inteiro já estávamos muito lentos", afirmou Verstappen. "As corridas longas podem parecer boas no papel, mas, pessoalmente, não foi o que sentimos".

Verstappen ainda afirma que muito dos problemas é dos carros e do desgaste do pneu. "O problema é que quando você não tem um carro equilibrado, é claro que na corrida isso também é bastante doloroso para os pneus".

Apesar disso, sobre a posição no grid de largada, Max ainda acha que a situação do dia ditará o que acontecerá na corrida: "Então, vamos ver. Quero dizer, talvez com a forma como o carro está no momento, ele possa estar um pouco melhor para a corrida, mas também estamos começando na parte de trás, digamos, do grupo dos primeiros colocados, então vamos ter que esperar e ver o que acontece na nossa frente".

Sobre a disputa de pontos para o campeonato de construtores, onde a McLaren se aproxima cada vez mais, o tricampeão disse que tentará "dar o máximo que puder", mas afirmou que saberá o que de fato ocorrerá apenas na corrida de domingo.

"Há algumas incógnitas com a classificação, naturalmente, também. Descobriremos amanhã", conclui.

