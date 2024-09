Piloto britânico da Mercedes, Lewis Hamilton lamenta dois erros na qualificação que o 'rebaixaram' para sexto em um grid de largada apertado em Monza, onde se disputa o GP da Itália de Fórmula 1 neste domingo.

Após a classificação italiana, o heptacampeão disse estar "absolutamente furioso" consigo mesmo por ter desperdiçado uma chance de conquistar a pole position durante a tomada de tempos das cercanias de Milão.

A disputa do Q3 em Monza foi uma das sessões de qualificação mais acirradas da F1 nesta temporada, com McLaren, Mercedes e Ferrari disputando a pole, enquanto a Red Bull não conseguiu se classificar bem -- o holandês Max Verstappen larga em sétimo, uma posição à frente do mexicano Sergio Pérez.

Lando Norris, britânico da McLaren, confirmou o favoritismo após o fim de semana perfeito em Zandvoort ao conquistar na Itália a quinta pole da carreira, apenas um décimo à frente do companheiro de equipe australiano Oscar Piastri e do outro piloto da Mercedes, o também inglês George Russell.

Hamilton, que liderou os treinos livres 2 e 3, ficou 'só' 0s186 aquém da marca de Norris, mas as pequenas margens fizeram com que Lewis ficasse com o sexto posto do grid, atrás das Ferrari de Charles Leclerc, monegasco que larga em quarto em Monza, e Carlos Sainz, espanhol que completa o top 5 do grid.

Questionado pela Sky Sports F1 sobre estar perto do tempo de Lando, mas longe da pole, Hamilton respondeu: "Oh, estou furioso. Absolutamente furioso, porque eu poderia ter feito a pole. Acho que poderia estar pelo menos na primeira fila, mas simplesmente não fiz o trabalho bem no final".

"Perdi um décimo e meio nas curvas 1 e 2, e depois perdi mais um décimo na última curva, então ninguém tem culpa a não ser eu mesmo. Foi absolutamente ridículo da minha parte, completamente inaceitável. E isso é totalmente culpa minha, de mais ninguém", seguiu o piloto das Flechas de Prata.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Após superar Russell nas duas últimas corridas antes da pausa de agosto, Hamilton perdeu novamente nas classificações de Holanda e na Itália, com George estabelecendo vantagem de 12 a 4 no duelo interno de qualis.

"A qualificação tem sido meu ponto fraco e não consigo 'descobrir', então vou continuar tentando. Temos um bom carro de corrida. A equipe fez um trabalho incrível neste fim de semana. O carro está muito melhor do que ontem, do que na última corrida. E a equipe merecia mais", continuou o veterano da F1.

"Talvez eles consigam isso com Kimi", acrescentou Hamilton, com tristeza, referindo-se ao fato de o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli ter sido anunciado oficialmente como seu substituto no ano que vem.

Embora as ultrapassagens não sejam impossíveis em Monza, Hamilton admitiu que será difícil passar pelas Ferrari para lutar com Russell pelo pódio. "A chance que eu tinha de lutar por uma vitória na corrida foi por água abaixo", admitiu.

"Amanhã, só tenho que tentar me recuperar o máximo que puder e ver se consigo ultrapassar as Ferrari e tentar lutar para conseguir um pódio", completou o britânico. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP da Itália de F1, cuja largada é às 10h (Brasília) deste domingo, na Band.

NORRIS CRAVA A POLE E VERSTAPPEN É SÓ 7º NO GRID EM MONZA! Veja debate do quali do GP da Itália | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!