O treino que definiu o grid de largada para o GP da Itália de Fórmula 1, foi realizado neste sábado (31). A pole position ficou com Lando Norris, a quinta de sua carreira na categoreia, ao cravar 1min19s327 no Q3, momento decisivo do quali.

A 0s109 ficou Oscar Piastri, configurando assim a dobradinha da McLaren na primeira fila. George Russell abrirá a segunda fila neste domingo, seguido pela dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Lewis Hamilton que vinha em um bom fim de semana, ficou apenas em sexto, uma posição à frente de Max Verstappen, em sétimo.

O Treino

Q1

Com todos utilizando pneus macios, Norris dominou o Q1, com 1min19s911, seguido pela dupla da Ferrari, com Leclerc a 0s163. Já nos segundos finais, Piastri se colocou entre os dois carros da escuderia italiana, em terceiro.

Verstappen foi apenas o sexto, uma posição à frente de Hamilton, que liderou dois dos três TLs.

Ficaram pelo caminho, Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas e Zhou. O canadense foi 'vítima' da da pequena saída de Magnussen da pista, mas que gerou uma amarela local, fazendo com que ele tirasse o pé.

Q2

A dupla da Ferrari e Verstappen até começaram à frente, mas a McLaren novamente mostrou força na primeira tentativa, com Norris à frente, marcando 1min19s727, e vendo Piastri a 0s081.

Quando tudo parecia se encaminhar para um novo domínio da McLaren, Hamilton apareceu com 1min19s641.

Na sequência, Sainz subiu para o terceiro posto, a 0s158 da P1. A 1 minuto do fim, Verstappen saltou para a segunda posição, a apenas 0s021 do rival inglês.

Não avançaram para o Q3: Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly e Ocon.

Q3

Mais uma vez, a dupla da McLaren saiu na frente, com Norris fazendo 1min19s401. Russell, Hamilton, Sainz, Leclerc, Pérez e Verstappen completavam o top 8. O holandês deu uma pequena escapada na Parabolica, o que acabou atrapalhando a conclusão de sua volta, que já não era boa.

Na volta decisiva, Verstappen melhorou pouco, apenas para a sétima posição. Norris veio com 1min19s327. Piastri conseguiu o segundo lugar, seguido de Russell, que ficou em terceiro, seguido por Leclerc, Sainz e Hamilton.

O GP da Itália terá início neste domingo, às 10h, horário de Brasília.

Resultado

NORRIS CRAVA A POLE E VERSTAPPEN É SÓ 7º NO GRID EM MONZA! Veja debate do quali do GP da Itália | Q4

