Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position no treino classificatório do GP da Itália da Fórmula 1 e aparenta estar animado, mas ainda com pés no chão para a corrida de domingo. O piloto da equipe papaia também disse que ainda há espaço para melhora.

Sobre ter conquistado outra pole position e a dobradinha da McLaren nos treinos classificatórios, disse ser "incrível". "Ter dois carros em primeiro e segundo lugar quando o campo está tão apertado, como no fim de semana inteiro, é uma surpresa, mas muito boa", comentou.

No entanto, apesar de elogiar a equipe, disse que não foi a melhor de suas tentativas: "Portanto, um grande parabéns à equipe, eles fizeram um trabalho incrível. Sinceramente, me dói dizer isso, mas não foi uma grande volta".

"Minha primeira volta no Q3 foi boa, mas a segunda foi um pouco melhor e ainda assim boa o suficiente para a pole. Portanto, estou um pouco surpreso novamente, mas muito, muito feliz", afirmou Norris

Sobre a corrida, o piloto britânico disseque um resultado como o de sábado seria ótimo, mas que a disputa será muito "acirrada". "Há muitos pilotos muito rápidos atrás, com carros rápidos, então não espero uma corrida muito fácil amanhã. E, como o George [Russell] disse, há muitas incógnitas para a corrida, com a degradação, os pneus, o asfalto, portanto, muitos pontos de interrogação e muita emoção, tenho certeza".

NORRIS CRAVA A POLE E VERSTAPPEN É SÓ 7º NO GRID EM MONZA! Veja debate do quali do GP da Itália | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!