A corrida Sprint deste sábado em Interlagos 'pegou fogo' pelas primeiras posições, no entanto, as duas McLarens praticamente não foram ameaças durante a corrida de curta duração da Fórmula 1 em São Paulo.

Porém, para Helmut Marko, a Red Bull poderia ter conseguido fazer mais, pois estava com um ritmo muito parecido ao dos papaias.

Apesar de Max Verstappen ter perdido o pódio após punição de cinco segundos, o piloto teve bom ritmo e se mostrou um forte competidor contra a Ferrari de Charles Leclerc.

"Acho que estávamos absolutamente no mesmo ritmo da McLaren em termos de velocidade, se não mais rápido. A largada não foi ideal, então ele [Verstappen] freou na curva um, caso contrário poderia ter alcançado Leclerc".

"E Leclerc tirou nossa chance de atacar a McLaren ao reagir de forma muito inteligente. E aí no final... Acho que [Oscar] Piastri teria sido possível, mas aí saiu o safety car virtual. Mas o resultado final é que melhoramos significativamente em comparação com a prática".

O resultado final foi claro, com Lando Norris cruzando a linha de chegada em primeiro, Piastri em segundo e Verstappen como terceiro - antes da penalização.

Leclerc herdou o pódio após terminar 4s1 atrás do tricampeão e garantiu que Norris ganhasse terreno em cima do holandês. No momento, a diferença entre o primeiro e segundo colocado pelo título mundial é de 44 pontos.

Piastri é OBRIGADO a DEIXAR Norris vencer sprint! MAX INVESTIGADO e a CONSPIRAÇÃO da vez no Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!