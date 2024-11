São Paulo já é conhecida como a terra da garoa e não foi diferente neste sábado (02). Faltando poucos minutos para a classificação da Fórmula 1, a direção de prova optou por atrasar um pouco a sessão por conta da forte chuva que tomou Interlagos.

Documentos oficiais afirmam inicialmente que novas informações seriam anunciadas às 15h, que era o horário previso para os carros irem à pista e definirem o grid para o domingo.

A sessão foi adiada algumas vezes e, até o momento, está prevista para começar às 16h45, no horário de Brasília. Caso não aconteça neste momento, é improvável que a classificação continue prevista para sábado, por conta da falta de luz natural.

Neste sábado, Interlagos já recebeu a disputa da corrida Sprint, que teve Lando Norris como vitorioso e conseguiu diminuir a diferença de pontos para Max Verstappen, que foi punido em cinco segundos por violar as regas do Safety Car.

Oscar Piastri ficou em segundo lugar, após ceder posição para Norris após pedidos da McLaren. A penalização de Verstappen fez com que Charles Leclerc herdasse o pódio de maneira tardia.

E ainda teve até uma brincadeirinha entre a Mercedes e Andrea Kimi Antonelli, que está acompanhando o time nas últimas corridas.

Importante lembrar que o italiano está confirmado para ser companheiro de George Russell a partir de 2025, quando Lewis Hamrá para a Itália, defendendo a Ferrari com Charles Leclerc.

