Piloto holandês da Red Bull, Max Verstappen foi punido em 5 segundos na corrida sprint do GP de São Paulo, disputada mais cedo neste sábado, e perde uma posição no resultado final da prova curta, caindo para quarto -- e promovendo o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, ao top 3.

Com isso, o vencedor da sprint e rival de Verstappen na briga pelo título, o inglês Lando Norris, da McLaren, fica a 44 pontos do holandês na tabela da Fórmula 1 2024. Mais tarde, o britânico e o tricampeão mundial travam novo duelo na classificação para a corrida principal, às 15h, na tela da Band.

Na sprint do Brasil, Verstappen subiu do quarto para o terceiro lugar no certame de 24 voltas após ultrapassar Leclerc, atrás de quem o holandês ficou preso na maior parte da disputa no Autódromo José Carlos Pace.

Mas imediatamente depois da bandeirada, Verstappen entrou no alvo da direção de prova por uma potencial infração sob o safety car virtual (VSC) tardio causado pelo abandono de Nico Hulkenberg, alemão da Haas.

Os comissários desportivos da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) consideraram que Max excedeu os deltas de limite de velocidade durante regime de safety car virtual e, nisso, obteve vantagem na relargada para tentar passar o australiano Oscar Piastri, segundo colocado com a McLaren.

Uma audiência entre a Red Bull e os comissários da FIA confirmou isso, e Verstappen recebeu uma penalidade de cinco segundos que o coloca de volta em quarto, atrás de Leclerc, na classificação atualizada.

Verstappen também recebeu um ponto de penalidade em sua licença, somando sete pontos em um período de 12 meses, com 12 pontos levando a uma suspensão de uma corrida -- como ocorreu com Kevin Magnussen, da Haas, em Baku, onde o dinamarquês foi substituído pelo britânico Oliver Bearman.

O documento de punição da FIA detalhou a penalidade: "Os comissários ouviram o piloto do carro 1, representante da equipe e revisaram dados do sistema de posicionamento, cronometragem e evidências de telemetria. O artigo 56.5 declara que 'Todos os carros devem estar acima do tempo mínimo quando os painéis de luz da FIA mudarem para verde'. O piloto estava 0,63 segundos abaixo do tempo mínimo no fim do VSC quando os painéis de luz da FIA mudaram para verde. Isso indica vantagem esportiva sob VSC".

Verstappen, que estava acompanhado pelo diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, na audiência, teria explicado que sabia que estava abaixo do tempo delta, mas era tarde demais para corrigi-lo quando a pista ficou verde novamente.

"O piloto explicou que enquanto esperava o VSC terminar e recebeu a notificação de que estava abaixo do tempo mínimo, ele tentou corrigir o erro, mas não conseguiu fazê-lo no momento em que os painéis ficaram verdes", continuou o documento.

