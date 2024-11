McLaren admitiu que sua abordagem em relação às ordens de equipe está 'dificultando sua vida', mas diz que não há uma "solução fácil" que não corra o risco de frustrar um de seus pilotos. A equipe sediada em Woking terminou com sucesso a corrida sprint no GP de São Paulo de Lando Norris pela conquista do campeonato. admitiu que sua abordagem em relação às ordens de equipe está 'dificultando sua vida', mas diz que não há uma "solução fácil" que não corra o risco de frustrar um de seus pilotos. A equipe sediada em Woking terminou com sucesso a corrida sprint no GP de São Paulo de Fórmula 1 , com um 1-2, tendo trocado seus carros para ajudar na busca depela conquista do campeonato.

Mas a situação estava longe de ser simples, pois, com Norris atrás de Oscar Piastri no início da corrida, a equipe correu o risco do britânico ficar exposto ao ataque de Charles Leclerc e Max Verstappen logo atrás dele.

Embora a janela ocasional parecesse se abrir nos estágios iniciais da corrida de 24 voltas para que Piastri deixasse Norris passar, a equipe os manteve correndo até duas voltas do final - quando o risco de um Safety Car Virtual para a retirada do carro de Nico Hulkenberg, da Haas, forçou a equipe a fazer a troca.

No entanto, a McLaren teve a sorte de que nem Leclerc nem Verstappen conseguiram ficar ao lado de Norris, porque, como não trocou seus carros antes, havia o risco de não ter a oportunidade de fazê-lo antes da bandeira quadriculada.

O chefe de equipe, Andrea Stella, admitiu que a situação das ordens de equipe é difícil de administrar, mas ressalta que não há solução que deixe a equipe e os dois pilotos perfeitamente satisfeitos.

"Tornar a vida difícil para nós mesmos é natural, porque quando você tem dois pilotos que podem vencer corridas e um carro que pode vencer corridas, a primeira coisa que você tem que aceitar é que não há uma solução fácil", disse ao Motorsport.com.

"Isso já lhe dá uma boa mentalidade para lidar com as possíveis dificuldades".

"Mas, como eu já disse no passado, trabalhamos muito para nos colocarmos nessa situação difícil - e estamos todos na mesma página: equipe e pilotos".

"Eu sempre discuto com os pilotos e digo que essa é a coisa mais difícil que vamos enfrentar em nossa carreira, porque é a única coisa que não podemos enfrentar por termos nossos interesses exatamente iguais".

Por que a McLaren adiou a troca

A McLaren foi para o sprint no Brasil com a certeza absoluta de que a intenção final era que Norris terminasse à frente de Piastri.

No entanto, o que não estava definido era como isso seria executado na corrida, especialmente porque a equipe não tinha certeza de como seus rivais se envolveriam.

Explicando como as decisões foram tomadas, Stella afirmou que a equipe havia combinado com os dois pilotos que eles correriam normalmente - com a prioridade de não permitir que nenhum outro carro se colocasse entre eles.

A ideia, então, era trocar os carros assim que a dupla chegasse ao ponto em que houvesse uma diferença grande o suficiente atrás de Norris, para que Piastri, líder da corrida, não corresse o risco de ser ultrapassado por ninguém.

Stella acrescentou: "Sabíamos que queríamos fazer a troca. Mas estávamos esperando o espaço certo atrás de Lando, porque se você troca e o outro carro entra no DRS, podemos comprometer um dos princípios, que é o resultado máximo para a equipe".

"Então, estávamos observando e, idealmente, estávamos esperando por alguns segundos [de diferença], mas repetimos por algumas voltas".

O chefe de equipe da McLaren disse que, sem que a diferença atrás de Norris permanecesse grande o suficiente por várias voltas, sentiu que o risco era muito grande para forçar uma mudança muito cedo.

"As lacunas nos setores estavam se movendo um pouco, e eu não estava completamente confortável para expor Oscar a Leclerc, porque, em algum momento, Leclerc não parecia nem um pouco lento no início da corrida.

"Até o momento em que os dois segundos apareceram, na volta seguinte, eram 1,2 segundo. Estávamos esperando a oportunidade certa".

"Não queríamos nos empolgar e criar uma situação que não maximizasse o resultado para a equipe. Sabíamos que tínhamos tempo para fazer isso, a menos que houvesse o risco de um safety car".

"E, assim que vimos o risco de um safety car no final da corrida, precisávamos acelerar o processo", conclui.

F1 em DEBATE: TUDO sobre a CORRIDA SPRINT de INTERLAGOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!