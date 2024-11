Oscar Piastri terminou em segundo na corrida sprint do GP de São Paulo da Fórmula 1, após largar na pole position e ter que trocar posição com o companheiro de equipe, Lando Norris, no final da sessão, por ordens vindas do rádio da McLaren. Apesar disso, o piloto demonstrou satisfação com a sprint.

O australiano citou que o asfalto de Interlagos, recém recapeado, estava difícil para os pilotos controlarem "Sim, foi um pouco complicado, para ser sincero. Muito acidentado, como sabemos. E a linha de corrida era incrivelmente estreita".

"Se perdessemos [a vitória] por um fio, estará em todos os tipos de problemas. Portanto, um ótimo dia para a equipe e muitos pontos", afirma Piastri."Acho que aprendemos muito para a corrida de amanhã também".

Quando perguntado se está positivo para a corrida principal de Interlagos, afirmou que está otimista para domingo: "Sim, acho que estou otimista. Acho que o ritmo estava bom, mas a Ferrari foi muito rápida na largada. Max é muito rápido no final. Então, vamos ver".

"Acho que temos algumas coisas que queremos tentar melhorar um pouco para a classificação desta tarde e para a corrida de amanhã, mas acho que estamos em boa forma".

F1 em DEBATE: TUDO sobre a CORRIDA SPRINT de INTERLAGOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!