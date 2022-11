Carregar reprodutor de áudio

De acordo com o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, Daniel Ricciardo será o terceiro piloto da equipe em 2023. Oito vezes vencedor de corrida, Ricciardo não estará no grid da Fórmula 1 no ano próximo ano depois que sua saída da McLaren foi confirmada em agosto.

O australiano explorou algumas opções para permanecer entre os titulares em 2023, mas acabou voltando a atenção para garantir um papel de reserva, com o objetivo de retornar às corridas em 2024. O potencial de um retorno à Red Bull foi discutido nas últimas semanas. Ricciardo correu pela equipe entre 2014 e 2018, marcando sete de suas oito vitórias pela equipe e duas vezes terminando em terceiro no campeonato mundial.

Embora nenhum anúncio formal tenha sido feito pela equipe, o consultor da Red Bull, Marko, afirmou que o número três deve assinar como terceiro piloto para o próximo ano, indicando que o papel seria principalmente relacionado a eventos de embaixador e shows.

A reflection of the Daniel Ricciardo Red Bull Racing RB14 in the visor of a fire marshal Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Ricciardo será nosso terceiro piloto”, disse Marko na Sky Germany após o TL1 em Abu Dhabi. “Temos tantos patrocinadores, temos que fazer exibições e coisas do tipo, então é claro que ele é um dos mais importantes e adequados.”

Marko disse na mesma entrevista que Liam Lawson, que correu na Fórmula 2 nas últimas duas temporadas, cumpriria o papel de reserva na Red Bull e AlphaTauri no próximo ano. Vale lembrar que Ricciardo também atraiu o interesse da Mercedes em sua busca contínua por um piloto reserva em 2023.

A mudança para a Red Bull levaria Ricciardo de volta à equipe cujo programa de jovens pilotos ele representava nas categorias de juniores. Depois de meia temporada com a equipe HRT em 2011, o australiano se juntou à Toro Rosso, a equipe B da Red Bull na Fórmula 1, em 2012, antes de receber a indicação para substituir Mark Webber em 2014.

Ricciardo derrotou o campeão mundial Sebastian Vettel em sua única temporada juntos na Red Bull, conquistando vitórias no Canadá, Hungria e Bélgica. Vettel saiu no final de 2014 para ser substituído por Daniil Kvyat, que durou até quatro corridas na campanha de 2016 antes de ser substituído por Max Verstappen.

Mais vitórias com a Red Bull seguiram-se para Ricciardo na Malásia em 2016 e no Azerbaijão em 2017 antes de sair da equipe com vitórias na China e Mônaco em 2018. Ele então embarcou para a Renault, revelando mais tarde que parecia que a Red Bull havia gravitado para ser a equipe de Verstappen. Seguiu por um período de dois anos com o fabricante francês antes de se juntar à McLaren, passando por algumas temporadas complicadas, com exceção de sua vitória em Monza no ano passado.

