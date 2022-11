Fórmula 1 anuncia categoria totalmente feminina para 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 anunciou que iniciará um novo campeonato feminino a partir de 2023, conhecido como F1 Academy, para preencher a lacuna para as mulheres nas categorias juniores. A nova categoria visa aumentar os níveis de representação feminina nos grid das séries de alimentação que levam à F1, ajudando-as a progredir em direção ao topo da pirâmide das corridas.

A série de nível de Fórmula 4 começará em 2023, com um grid de 15 carros que terá cinco equipes com cada uma inscrevendo três carros. Essas equipes fazem parte da Fórmula 2 e da Fórmula 3, competindo em sete rodadas que compostas por três corridas, com uma rodada provavelmente em um fim de semana de Fórmula 1.

“Durante as avaliações das barreiras que as jovens pilotos enfrentam ao entrar na pirâmide da F1, ficou claro que elas não têm a mesma experiência que os homens da mesma idade”, diz um comunicado da F1.

“O objetivo é preencher essa lacuna e oferecer a elas acesso a mais tempo de pista, corrida e testes. Elas também crescerão trabalhando com equipes profissionais, que são reconhecidas no automobilismo por nutrir jovens pilotos e que os ajudarão a desenvolver as preparações técnicas, físicas e mentais cruciais”.

A F1 Academy contará com um chassi Tatuus T421 visto na Fórmula 4, motores fornecidos pela Autotécnica de 165cv e pneus Pirelli. Será administrado por Bruno Michel, CEO da Formula Motorsport Ltd, que supervisiona a Fórmula 2 e a Fórmula 3.

Embora a F1 subsidie ​​cada inscrição com um orçamento de € 150.000 por temporada, os pilotos que competem na F1 Academy serão obrigados a igualar o valor, que afirma “representar uma fração dos custos normais em uma série comparável”.

Mas a Fórmula 1 disse em seu anúncio que a nova categoria não visa substituir a W Series, a série feminina que foi criada em 2019, mas foi forçada a reduzir sua temporada de 2022 devido a problemas de financiamento.

Marta Garcia, Beitske Visser at the start Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A categoria disse que a F1 Academy "visa desenvolver e preparar jovens pilotos do sexo feminino para progredir para níveis mais altos de competição, incluindo W Series, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1".

Acrescentando: “A W Series continua a fornecer uma grande plataforma para os pilotos e a F1 Academy destina-se a adicionar uma rota extra para a próxima geração de jovens pilotos do sexo feminino, que correrão em um ambiente que lhes permitirá ganhar experiência fundamental para uma grande quantidade de tempo de pista.”

“Todos devem ter a oportunidade de seguir seus sonhos e alcançar seu potencial, e a Fórmula 1 quer garantir que estamos fazendo todo o possível para criar maior diversidade e rotas para este esporte incrível”, disse o CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali.

“É por isso que tenho o prazer de anunciar a F1 Academy, que dará às jovens pilotos a melhor chance de realizar suas ambições por meio de um programa abrangente que apoie suas carreiras e lhes dê tudo o que precisam para passar para a F3 e, esperançosamente, para a F2 e depois o ápice da Fórmula 1.

“Quanto mais oportunidades houver, melhor e isso foi projetado para fornecer outra rota para os pilotos terem sucesso.”

