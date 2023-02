Carregar reprodutor de áudio

A FIA se encontra no centro de diversas polêmicas no início de 2023. Uma das que vem ganhando mais repercussão é a proibição das manifestações políticas dos pilotos na Fórmula 1, algo que foi repreendido por nomes importantes do paddock da principal categoria do automobilismo mundial, incluindo o consultor da Red Bull, Helmut Marko.

A novidade foi anunciada no fim de dezembro em uma revisão do Código Desportivo Internacional para a temporada 2023 da Fórmula 1. Segundo o novo regulamento, os pilotos são vetados de fazer qualquer tipo de gesto ou manifestação política sem a aprovação prévia da Federação.

Um novo Artigo 12.2.1.n determina que os pilotos terão cometido uma infração das regras se "mostrarem comentários políticos, religiosos e pessoais notavelmente em violação ao princípio geral de neutralidade promovido pela FIA em seus Estatutos, exceto se aprovado previamente pela FIA para Competições Internacionais, ou pela Confederação para Competições Nacionais em sua jurisdição".

Em entrevista ao canal belga RTL, Marko classificou a decisão como um erro, defendendo a liberdade de expressão dos pilotos.

"É uma decisão claramente incorreta", disse. "Os pilotos são cidadãos responsáveis que estão no olho do público mundial, e eles sabem como e o que eles têm que dizer. No geral, vivemos em uma sociedade democrática, e todos podem expressar suas opiniões".

As declarações de Marko corroboram o que disse Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, durante a Race of Champions, no último fim de semana, na Suécia.

"Pessoalmente, não gosto de política", disse em entrevista ao Expressen. "Gosto de fazer o que eu amo, que é correr, mas, ao mesmo tempo, a política faz parte da sociedade. Acho que a Fórmula 1 fez um bom trabalho em dar atenção a alguns desses assuntos, e vários pilotos usaram suas plataformas, incluindo Sebastian [Vettel]".

"Não entendo porque eles querem nos controlar. Acho que devemos ter o direito de falar sobre o que queremos. É como eu vejo isso, mas veremos o que acontece".

