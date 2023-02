Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso disse que não continuaria na Fórmula 1 se não achasse que estava pilotando no seu melhor ou se sua nova equipe Aston Martin não tivesse chance de vencer.

Alonso voltou à F1 com a Alpine em 2021, depois de fazer uma pausa de dois anos para competir no Campeonato Mundial de Endurance da FIA, Indy 500 e Dakar.

A terceira passagem de Alonso pela equipe de Enstone teve um início lento, mas assim que voltou a acelerar o espanhol reencontrou sua antiga forma, sugerindo frequentemente que estava pilotando em seu melhor nível em 2022, uma temporada marcada por problemas de confiabilidade.

Para 2023, Alonso migrou para a Aston Martin, que lutou no ano passado para terminar em sétimo no campeonato de construtores.

Enquanto a equipe está um passo abaixo da Alpine no curto prazo, o time liderado por Lawrence Stroll conseguiu convencer Alonso com seu projeto a longo prazo, respondendo ao desejo de Alonso de permanecer na F1 nos próximos anos.

E o piloto de 41 anos disse que não teria aceitado continuar se não achasse que ainda era capaz de atuar no seu auge, ou se não estivesse convencido de que a Aston pode diminuir a diferença enquanto ele ainda está por perto.

"Não, acho que não vou aceitar isso e não vou continuar se não acreditar que podemos ter uma chance", disse Alonso.

“Não sei se é 1% de chance ou 10%, mas só vou continuar porque acredito que teremos chance.

“Para diminuir a diferença que a Aston Martin tem, acho que é irreal, mas precisamos colocar a base de que precisamos, colocar a linha de base para carros futuros e trabalhar melhor do que as pessoas ao nosso redor.

"Este é um ambiente muito competitivo, então para se tornar um campeão você precisa entregar algo especial. Estou pronto para entregar algo especial da minha parte e espero o mesmo da equipe."

Alonso, que assinou um contrato de vários anos com a Aston no verão passado para substituir Sebastian Vettel, acrescentou que ficaria na F1 "por dois ou três anos, com certeza”, mas não se preocupou em prever exatamente quanto tempo mais pretende.

"Acho que decidira ano após ano", explicou ele. “Não sei, [em 2021] talvez não estivesse 100%. Se eu fizer algumas temporadas assim, mesmo que tenha um desempenho externo bom, mas não me sinta feliz comigo mesmo, talvez pare.

"E [2022] por exemplo, sinto-me muito orgulhoso. Vou continuar quaisquer que sejam os resultados no próximo ano, porque sei o que posso dar à equipe. Então, não sei, dois a três anos com certeza.

Quando perguntado sobre o que ele pode trazer para a reconstrução da Aston Martin, ele disse: “Onde eu acredito que posso fazer a diferença é quando se trata de momentos cruciais nas corridas, experiência, decisões ou pensamento sobre a estratégia.

"Não é sobre as habilidades de direção, acho que todos nós temos grande talento, guiando carros rápidos. É mais sobre a cabeça e como você controla algumas coisas."

