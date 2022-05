Carregar reprodutor de áudio

Sob a gestão de Mohammed Ben Sulayem, a FIA vem cobrando os pilotos da Fórmula 1 sobre a regra que proíbe o uso de joias pelos pilotos enquanto estes estão em ação na pista, além do uso de roupas de baixo homologadas pela entidade.

Um dos pilotos que mais mostrou incômodo sobre a atitude da FIA em cobrar a aplicação da regra é Lewis Hamilton, fazendo um pequeno protesto durante o GP de Miami, quando apareceu para a entrevista coletiva utilizando vários objetos, como relógios, colares e pulseiras.

Sempre polêmico, o consultor esportivo da Red Bull, Helmut Marko, declarou que concorda com o piloto da Mercedes, em uma atitude rara, especialmente após a temporada de 2021, quando Max Verstappen disputou o título com o inglês de maneira acirrada.

"Acho que foram longe demais", disse Marko à RTL. "Esta deve ser uma decisão pessoal dos pilotos. Não me lembro há quanto tempo Hamilton está na F1, mas ele usa essas joias todos esses anos. Então, por que eles decidiram inventar esse assunto de repente?

"Acho que temos outras coisas com que nos preocupar", acrescentou. "Devemos aceitar e respeitar a individualidade de cada piloto.

"Estou do lado de Hamilton? Sim, estou, e esta é minha opinião honesta."

