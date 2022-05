Carregar reprodutor de áudio

Um dos maiores representantes do Brasil no esporte a motor internacional nos últimos anos, Rubens Barrichello completa 50 anos de idade nesta segunda-feira. Vice-campeão de 2002 e 2004 na Fórmula 1, o piloto venceu 11 corridas em 322 largadas no campeonato de elite do automobilismo.

Além disso, Rubens conquistou 14 poles, 17 voltas mais rápidas, 68 pódios e 658 pontos. Em 2012, ele fez sua única temporada na IndyCar, terminando em 12º. De 2013 para cá, ele atua na Stock Car, onde se sagrou campeão em 2014.

Relembre os carros e a carreira de Rubens Barrichello no automobilismo:

1993: Jordan, 18º no campeonato (2 pts). Barrichello esteve na F1 entre 1993 e 2011, com 326 participações e 322 largadas. É o recordista absoluto na história da categoria. 1 / 32 Foto de: Tom Haapanen 1994: Jordan, 6º no campeonato (19 pts). Com passagens por Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e Williams, Barrichello conquistou 11 vitórias na carreira - é o 27º na história, empatado com Felipe Massa e Jacques Villeneuve. 2 / 32 Foto de: LAT Images 1995: Jordan, 11º no campeonato (11 pts). 3 / 32 Foto de: LAT Images 1996: Jordan, 8º no campeonato (14 pts) 4 / 32 Foto de: LAT Images 1997: Stewart, 13º no campeonato (6 pts) 5 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Stewart, 12º no campeonato (4 pts) 6 / 32 Foto de: LAT Images 1999: Stewart, 7º no campeonato (21 pts) 7 / 32 Foto de: LAT Images 2000: Ferrari, 4º no campeonato (62 pts). A primeira vitória na F1 veio na Alemanha, em 2000. Largando de 18º, Barrichello conseguiu a terceira maior recuperação da história da categoria, ficando atrás apenas de John Watson (22º - EUA, 1983) e Bill Vukovich (19º - Indy 500, 1954). 8 / 32 Foto de: LAT Images 2001: Ferrari, 3º no campeonato (56 pts) 9 / 32 Foto de: Ferrari Media Center 2002: Ferrari, vice-campeão (77 pts) 10 / 32 Foto de: LAT Images 2003: Ferrari, 4º no campeonato (65 pts) 11 / 32 Foto de: Ferrari Media Center 2004: Ferrari, vice-campeão (114 pts) 12 / 32 Foto de: Bridgestone Corporation 2005: Ferrari, 8º no campeonato (38 pts). O brasileiro foi 68 vezes ao pódio. 13 / 32 Foto de: XPB Images 2006: Honda, 7º no campeonato (30 pts) 14 / 32 Foto de: XPB Images 2007: Honda, 20º no campeonato (0 pts) 15 / 32 Foto de: XPB Images 2008: Honda, 14º no campeonato (11 pts) 16 / 32 Foto de: XPB Images 2009: Brawn, 3º no campeonato (77 pts). Foram 21 poles na F1. 17 / 32 Foto de: XPB Images A última vitória de Barrichello na F1 foi no GP da Itália de 2009. 18 / 32 Foto de: XPB Images Desde então, o Brasil não esteve mais no topo do pódio. 19 / 32 Foto de: XPB Images 2010: Williams, 10º no campeonato (47 pts) 20 / 32 Foto de: XPB Images 2011: Williams, 17º no campeonato (4 pts) 21 / 32 Foto de: XPB Images 2012 (Indy): KV, 12º no campeonato (289 pts) 22 / 32 Foto de: Eric Gilbert 2013 (Stock Car): Full Time, 8º no campeonato (120 pts) 23 / 32 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 (Stock Car): Full Time, campeão (234 pts) 24 / 32 2015 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (188 pts) 25 / 32 2016 (Stock Car): Full Time, vice-campeão (295 pts) 26 / 32 2017 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (251 pts) 27 / 32 2018 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (242 pts) 28 / 32 2019 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (310 pts) 29 / 32 Foto de: Duda Bairros 2020 (Stock Car): Full Time, 6º no campeonato (234 pts) 30 / 32 Foto de: Duda Bairros 2021 (Stock Car): Full Time, 6º no campeonato (282 pts) 31 / 32 Foto de: Duda Bairros 2022 (Stock Car): Full Time, 3º no campeonato em andamento (102 pts) 32 / 32

