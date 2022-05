Carregar reprodutor de áudio

O vencedor do GP da Espanha da Fórmula 1, Max Verstappen, admitiu que seu erro na curva 4 "realmente me pegou de surpresa" e disse que teve "sorte" de não ter danificado seu Red Bull.

Verstappen assumiu a liderança do campeonato depois de conquistar a vitória em Barcelona, ​​enquanto Charles Leclerc foi forçado a abandonar quando sua Ferrari apresentou um problema na unidade de potência.

Mas os estágios iniciais da prova não foram muito bons para Verstappen, pois um erro na curva 4, quando ele estava em segundo, o deixou atrás da Mercedes de George Russell e da Red Bull de Sergio Pérez.

Verstappen perdeu a traseira do carro e não conseguiu fazer a curva, escorregando para a caixa de brita.

"As primeiras 30 voltas foram muito frustrantes para mim depois que saí na curva 4, o que realmente me pegou de surpresa porque não senti que estava freando mais tarde ou jogando mais velocidade na curva", explicou o holandês, que não foi o único piloto a ser pego naquela curva, já que Carlos Sainz também havia escapado com a sua Ferrari.

“Mas as condições não estavam boas hoje, uma volta parecia tudo estável e na próxima de repente eu tinha que virar mais em alguns lugares, então isso provavelmente me pegou de surpresa e não foi o ideal.”

Quando perguntado se a escapada para fora da pista causou algum dano, Verstappen acrescentou: "Não pareceu."

"Quando voltei à pista, o carro parecia normal - então tive sorte, é claro."

Mas o erro de Verstappen levou a um período frustrante, pois ele passou uma parte da corrida 'preso' atrás de Russell, com uma falha em seu DRS dificultando sua ultrapassagem.

O holandês descreveu a situação como "extremamente dolorosa".

"Não há nada que você possa fazer", disse Verstappen. "Eu enviei spam umas 50 vezes em um ponto na reta e simplesmente não estava abrindo, então foi claramente um problema."

"Eu tentei todos os tipos diferentes de coisas, mas estava com defeito."

