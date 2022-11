Carregar reprodutor de áudio

Para o consultor da Red Bull, Helmut Marko, Sergio Pérez perdeu o vice-campeonato de pilotos da Fórmula 1 2022 na batalha com Lewis Hamilton durante o GP de Abu Dhabi. Segundo Marko, o fato do heptacampeão ter retomado a posição após um primeiro ataque do mexicano complicou as chances de Checo em alcançar Charles Leclerc, que cruzou a linha de chegada em segundo.

Enquanto muitos pilotos optaram por uma estratégia de duas paradas, Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton apostaram em fazer apenas uma. Com Pérez entrando novamente nos boxes para colocar um novo jogo de pneus duros, ele se viu tendo que recuperar terreno em busca de atacar o monegasco, seu rival direto na luta pelo vice.

Mas, no meio do caminho, havia Hamilton. Ele e Pérez protagonizaram uma luta inversa de 2021, quando o mexicano segurou o heptacampeão, permitindo uma aproximação de Verstappen que foi crucial na definição do título.

Um ponto focal da disputa do domingo foi o fato de Pérez ultrapassar Hamilton mas acabar tomando um X, que o deixou mais uma volta atrás da Mercedes. Com o tempo perdido, Pérez cruzou a linha de chegada a pouco mais de 1s5 de Leclerc, perdendo o vice-campeonato.

"Acredito que Sergio tenha forçado demais os pneus médios no começo e, por isso, tivemos que fazer sua primeira parada antes do esperado", disse Marko à Sky Sports Alemanha. "Claro, foi só na tentativa de ultrapassar Hamilton em que ele perdeu tempo. Se tivesse ultrapassado sem problemas, teria sido suficiente para terminar a corrida em segundo".

Mas Hamilton não foi o único fator que causou surpresa a Marko, que se disse surpreendido com o fato da Ferrari ter feito funcionar uma estratégia de uma parada com Leclerc.

"Ficamos bem surpresos quando vimos que a Ferrari foi capaz de chegar até o fim com Leclerc fazendo apenas uma parada. Foi uma estratégia que não estava em nossos planos ao começar a corrida".

