F1: Williams confirma oficialmente Sargeant para 2023

Um dia após conseguir os pontos necessários na superlicença, a Williams confirmou oficialmente Logan Sargeant como piloto da equipe para a temporada 2023 da Fórmula 1, correndo ao lado de Alex Albon.

Sargeant será o primeiro americano na F1 desde Alexander Rossi no fim de 2015 com a Manor, e o primeiro titular do país desde Scott Speed em 2007.

O americano foi o quarto colocado na Fórmula 2 neste ano, e faz parte da Academia da Williams há pouco mais de um ano. Ele fez quatro TL1s com a equipe na reta final da temporada 2022.

"É uma grande honra e um sonho que vira realidade, poder competir na F1 com a Williams. Um muito obrigado a todos na Williams e a Dorilton Motor Sports pelo apoio que me deram desde o primeiro dia, no GP dos EUA de 2021".

"Ser parte da Academia da Williams neste último ano me deu uma importante plataforma de desenvolvimento como piloto, me preparando para o próximo capítulo. Estou pronto e animado para fazer parte dessa jornada com a equipe progredindo pelo grid".

Logan Sargeant, Williams FW44 Photo by: Williams F1

Jost Capito, chefe da Williams, anunciou Sargeant no mês passado, em Austin, mas o americano precisava terminar a temporada da F2 no top 6 para garantir os pontos da superlicença, algo que foi oficializado apenas no último domingo, em Abu Dhabi.

A primeira aparição de Sargeant como piloto titular da Williams será nesta terça-feira, participando do teste de pós-temporada em Abu Dhabi a bordo do FW44.

Sargeant passou toda sua carreira na Europa. Ele perdeu por pouco o título da Fórmula 3 em 2020, ficando apenas quatro pontos atrás de Oscar Piastri. O americano teve um momento complicado na sequência, sem fundos para bancar a continuidade em sua carreira.

Mas Sargeant conseguiu retornar às pistas neste ano, indo para a F2 com a Carlin, vencendo em Silverstone e na Áustria além de outros dois pódios em seu primeiro ano na categoria.

