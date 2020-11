F1: Massa acredita que Verstappen está pronto para ser campeão

Max Verstappen é um dos destaques da temporada 2020 da Fórmula 1, sendo o único capaz de acompanhar o ritmo das Mercedes, apesar de ter ameaçado os rivais poucas vezes. E para Felipe Massa, o holandês tem capacidade para vencer o Mundial, mas ainda não teve um carro bom o suficiente para colocá-lo nesta posição.

Verstappen entrou na F1 em 2015 e, desde então, vem se consolidando como um dos principais talentos da categoria, sendo muito elogiado por companheiros de grid e ex-pilotos que, assim como o brasileiro, acreditam que ele tem potencial para ser campeão no futuro.

Em entrevista à TV holandesa, Massa analisou a situação de Verstappen e o que esperar para o futuro do piloto.

"Para começo de conversa, Max tem um talento especial. É um futuro campeão de Fórmula 1, não tenho nenhuma dúvida disso. O único problema é que, até agora, ele não teve um carro suficientemente bom para isso".

"Ele tem tudo, mas o talento surpreende. Temos que ser honestos: no começo, ele era muito rápido, mas cometia bastante erros. Perdeu muitas oportunidades por conta de seus erros. É normal quando você é jovem. Mas agora você não vê ele fazendo isso mais. Agora está pronto para ganhar o campeonato".

Massa defendeu que Verstappen ainda precisa encontrar uns dois décimos a mais nos tempos para chegar mais próximo da Mercedes, mas está confiante que ele conseguirá isso, podendo melhorar o espetáculo para os fãs.

"Ajudaria muito se ele encontrar dois décimos a mais com o carro e espero que ele consiga fazer isso em breve. Isso seria muito bom para todos os fãs de Fórmula 1 no mundo".

