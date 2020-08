Nesta terça-feira a Fórmula 1 anunciou de maneira oficial que o GP da Turquia está de volta, como parte do plano de recompor o calendário da temporada 2020, afetado pela pandemia do novo coronavírus.

E se há um nome ligado diretamente com a corrida em Istambul, é Felipe Massa, que venceu três das sete edições em que a F1 esteve por lá, nos anos de 2006, 2007 e 2008, na época de Ferrari.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Massa comentou a volta do GP em que mais venceu na carreira.

“Eu vi a notícia da volta da Turquia hoje”, disse Massa. “Logicamente, pela situação que o mundo vive, eles estão tentando achar os lugares que são possíveis de ter corrida. Perdemos o Brasil, isso é muito triste, mas ganhamos uma corrida na Turquia, que é divertida, um lugar que gosto muito, consegui três vitórias seguidas, e por causa disso, sempre terei grande prazer de assistir uma corrida lá. “

Massa considera Istambul como a melhor pista entre aquelas mais modernas que a F1 introduziu no calendários nos últimos anos.

“Para falar a verdade, a Turquia é a pista mais legal entre as mais modernas. Também gosto muito do circuito de Austin, mas entre aquelas mais recentes, todos os pilotos amam a Turquia. Eu imagino como será essa curva 8, com o carro atual, será impressionante.“

“Fiquei feliz, por toda a história, alegrias e carinho que tenho com esse lugar e estarei assistindo, sem dúvida, e com bastante ansiedade.”

