Após folga, a Fórmula 1 volta no fim de semana, no tradicionalíssimo circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, com a sétima etapa da temporada 2020. Lewis Hamilton vem tranquilo na liderança, com 132 pontos, 37 a mais que Max Verstappen, na segunda colocação.

Isso significa que o hexacampeão mundial pode se dar ao luxo de não pontuar no próximo domingo e ver o holandês no alto do pódio, que ainda assim estará no comando do Mundial.

O Motorsport.com acompanha tudo sobre a corrida belga e tem uma programação extensa para atualizar você de todas as novidades direto do paddock. Os horários do GP da Bélgica na TV brasileira e dos nossos programas no YouTube você vê abaixo:

Confira os horários dos eventos e dos programas do Motorsport.com no YouTube

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 11h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 06h10 YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado 05h25 Corrida 2 Domingo 04h45 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

RETA FINAL: A Williams após a venda, os fiascos e destaques da Indy e as brigas de MotoGP e Stock Car