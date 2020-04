Pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno teve algumas de suas glórias narradas pelo pai, Galvão Bueno, ícone da comunicação esportiva brasileira. O narrador, conhecido sobretudo pelo trabalho com o futebol e o automobilismo, é torcedor declarado do Flamengo, embora sempre de forma discreta. Já o filho mais bem-sucedido no esporte a motor vai na contramão do patriarca e torce pelo rival Fluminense.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Cacá foi questionado sobre o porquê de torcer pelo Fluminense, já que tem o pai e o irmão, Popó Bueno, rubro-negros. A resposta, claro, veio com bom humor. Veja o divertido relato no vídeo abaixo:

"O Galvão é Flamengo depois de velho", brincou Cacá. "Isso ele conta agora, eu não lembro de ele ser Flamengo quando eu era moleque. O Galvão é do Rio de Janeiro, tijucano, Flamengo e Salgueiro. Isso é o que ele diz."

"Quando eu era pequeno, ele já era o ‘Galvão Bueno’ e ele achava interessante não revelar o time que torcia, porque sempre ficavam dizendo que ele era torcedor do time que ganhava quando ele narrava, por narrar com paixão. Então ele achava que não tinha de revelar para quem torcia. Na real, ninguém sabia qual time ele torcia."

"Em casa, era a mesma coisa, a gente sabia que ele torcia para o Flamengo, mas não transparecia. Eu acompanhava meu pai para ver vôlei, basquete, corrida e futebol, principalmente da seleção brasileira. E quando era de time, era de quem ele iria narrar. E acabei virando tricolor. Darwin explica com a evolução da espécie", brinca Cacá.

E cornetou o irmão Popó Bueno, ex-piloto e flamenguista: "Meu irmão, talvez mais apegado ao meu pai, resolveu ser flamenguista. Mas também flamenguista de araque, modinha, que está indo ao estádio agora. Nunca o vi na arquibancada antes. Eu sim, sou torcedor de arquibancada."

Cacá também explicou como se tornou torcedor do Fluminense, mesmo tendo o pai e irmão flamenguistas: "Virei tricolor por causa do time de 1983/84/85. Eu ia aos jogos, meu pai fazia vários Fla-Flus, e você tinha ali Paulo Vitor, Branco, Assis, Washington, Romerito, Ricardo Gomes, acabei virando tricolor na época do tricampeonato carioca e do Brasileiro de 1984."

Uma das finais mais incríveis da história do Campeonato Carioca, a decisão de 1995, teve um gostinho especial para Cacá, que a classifica como principal momento de sua vida nas arquibancadas do Maracanã.

"Minha grande lembrança de Maracanã foi de 1995. Naquele Fla-Flu, o Flamengo tinha o ataque do centenário, com Romário e Edmundo, e a gente com o Renato Gaúcho. E nesse jogo o meu irmão foi comigo, em uma caminhonete com nossos amigos."

"Chegando lá, cada um foi para a arquibancada do seu lado. Cantei até mais de uma hora depois do jogo. A chave do carro estava comigo e quando eu voltei, meu irmão estava com os amigos dele putão, no meio fio, já dizendo: ‘nem grita, senão a gente vai brigar’."

Sem querer correr o risco de ver o filho torcendo para outro time, Cacá já tratou de aproximá-lo do Fluminense desde o início. O piloto também falou da emoção de ver seu filho entrando junto com o time, ao lado do ex-meia argentino Darío Conca.

"Meu filho entrou em campo com o Conca, que era meu vizinho de apartamento. Em determinado momento, meu filho viu a Janaína [Xavier], repórter do SporTV, na beira do gramado, que também é nossa vizinha e meu filho a reconheceu. No meio do hino nacional, ele saiu correndo sozinho até a beira do gramado."

